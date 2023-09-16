Тен Хаг – о домашнем поражении «МЮ» от «Брайтона»: «Мы были близки к успеху»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подытожил матч пятого тура АПЛ против «Брайтона» (1:3).

«Исход матча решили мелочи. Мы были близки к успеху в этой игре против подготовленной команды. Первая же атака «Брайтона» – гол. Потом мы забили, но наш мяч отменили. Это был не наш день.

Нужно сохранять оптимизм. Мы должны быть одним целым. Из такого матча нужно извлечь уроки. Были положительные моменты. Нужно работать над реализацией», – сказал тен Хаг.