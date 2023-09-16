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    • Тен Хаг – о домашнем поражении «МЮ» от «Брайтона»: «Мы были близки к успеху»

    Тен Хаг – о домашнем поражении «МЮ» от «Брайтона»: «Мы были близки к успеху»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подытожил матч пятого тура АПЛ против «Брайтона» (1:3).

    «Исход матча решили мелочи. Мы были близки к успеху в этой игре против подготовленной команды. Первая же атака «Брайтона» – гол. Потом мы забили, но наш мяч отменили. Это был не наш день.

    Нужно сохранять оптимизм. Мы должны быть одним целым. Из такого матча нужно извлечь уроки. Были положительные моменты. Нужно работать над реализацией», – сказал тен Хаг.

    • «МЮ» идет в АПЛ на 12-м месте.
    • Тен Хаг в команде 2-й сезон.
    • На следующей неделе манчестерцы стартуют в Лиге чемпионов.

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    Источник: ВВС

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    Сегодня, 21:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2138

      DMитрий 29 минут назад

      Похоже лысый больше вые..вается и делает умно-смурные физиономии, чем есть на самом деле в его умении строить большую команду. Кидает понты, а игроков завести и сплотить не может,- одни только скандалы и распри.

      0
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      Рейтинг: +15

      MANCHESTER_RED_MAN 45 минут назад

      Мдааа
      Столько игроков хороших но не могут на поле наладить игру

      0
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      Рейтинг: +4426

      mutabor0992 1 час назад

      В какое же У.Г. превращается М.Ю. назначая ТАКИХ физруков и переводчиков!Даже не могу представить кого можно купить на место этого артиста.

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      Рейтинг: +10027

      САДЫЧОК 1 час назад

      На выход, бездарь !

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