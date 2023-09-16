Приводим стартовые составы на матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Раед» – «Аль-Наср». Игра начнется в 18:00 по мск.

Стартовые составы команд:

«Аль-Раед»: Андре Кампуш Морейра, Bandar Wahishi, A. Sayoud, Матиас Норманн, M. Fouzair, Mansor Al Beshe, Жулио Тавареш, Умар Гонсалес, Mohammed Al Doseri, Abdullah Al Yousef , Yahya Sunbul

Главный тренер: Игорь Йовичевич

«Аль-Наср»: Султан аль-Ганам, Криштиану Роналду, Садио Мане, Алекс Теллес, Абдулла аль-Хайбари, Отавиньо, Эмерик Ляпорт, Abdulrahman Ghareeb, Наваф аль-Акиди, Марцело Брозович, Али Ладжами

Главный тренер: Луиш Каштру