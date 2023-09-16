Бут: «После переезда в РПЛ я долго привыкал пить как мои товарищи по команде»

Бывший защитник «Ростова», «Крыльев Советов» Мэттью Бут рассказал, что учился в России употреблять спиртное.

«Первое, что вспоминаю – поход в продуктовый магазин в первый день после перехода в «Ростов». Зашел в супермаркет, где было десять стеллажей, пять из которых – алкоголь. Мои глаза ушли на лоб, но только тогда я понял, что благодаря водке и пиву Россия – страна с огромной культурой пития. Она на том же уровне, как в Англии.

То, к чему мне надо было долго привыкать – это пить как мои товарищи по команде», – сказал южноафриканец.

Бут был в России в 2002-2008 годах.

На прошлой неделе он поучаствовал в матче памяти Ильи Цымбаларя на «Открытие Арене».

Бут играл за сборную ЮАР.

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