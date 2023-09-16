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    • Бут: «После переезда в РПЛ я долго привыкал пить как мои товарищи по команде»

    Бут: «После переезда в РПЛ я долго привыкал пить как мои товарищи по команде»

    Бывший защитник «Ростова», «Крыльев Советов» Мэттью Бут рассказал, что учился в России употреблять спиртное.

    «Первое, что вспоминаю – поход в продуктовый магазин в первый день после перехода в «Ростов». Зашел в супермаркет, где было десять стеллажей, пять из которых – алкоголь. Мои глаза ушли на лоб, но только тогда я понял, что благодаря водке и пиву Россия – страна с огромной культурой пития. Она на том же уровне, как в Англии.

    То, к чему мне надо было долго привыкать – это пить как мои товарищи по команде», – сказал южноафриканец.

    • Бут был в России в 2002-2008 годах.
    • На прошлой неделе он поучаствовал в матче памяти Ильи Цымбаларя на «Открытие Арене».
    • Бут играл за сборную ЮАР.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5384

      Эном айс 1 час назад

      И к фразе "Бут, Матьтваю."

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3172

      фанат джигурды 1 час назад

      Англичане зато на заграничных курортах пить культурно и вести себя не умеют, впрочем, как и немцы.

      0
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      Рейтинг: +24283

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Ну хоть где-то мы на уровне и где-то у нас ОГРОМНАЯ КУЛЬТУРА !!! )))

      0
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      Рейтинг: +8267

      BarStep > Persona_non_Grata 1 час назад

      Не обобщай..

      0
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