Уткин: «Черчесов – худший вариант для «Спартака»

Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался о возможном назначении Станислава Черчесова в «Спартак». Специалист находится без клуба после увольнения из «Ференцвароша».

«На мой взгляд, Черчесов – это худший вариант для «Спартака». Потому что «Спартак» – это общественное мнение вокруг «Спартака». Я уверяю, что Черчесов, сам того не желая и не вступая в конфликт осознанно, за полтора месяца наговорит столько безумных вещей…

В «Спартаке» важен не только результат. Черчесов – это человек, который крайне странно формулирует свои мысли, совершенно не задумываясь о том, как его воспримут. Собственно, так и закончилась его карьера в сборной. Ему, в принципе, многие были готовы простить неудачное выступление на Евро, но его пресс-конференцию ему не простил никто», – сказал Уткин.