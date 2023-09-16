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    Уткин: «Черчесов – худший вариант для «Спартака»

    Известный журналист и блогер Василий Уткин высказался о возможном назначении Станислава Черчесова в «Спартак». Специалист находится без клуба после увольнения из «Ференцвароша».

    «На мой взгляд, Черчесов – это худший вариант для «Спартака». Потому что «Спартак» – это общественное мнение вокруг «Спартака». Я уверяю, что Черчесов, сам того не желая и не вступая в конфликт осознанно, за полтора месяца наговорит столько безумных вещей…

    В «Спартаке» важен не только результат. Черчесов – это человек, который крайне странно формулирует свои мысли, совершенно не задумываясь о том, как его воспримут. Собственно, так и закончилась его карьера в сборной. Ему, в принципе, многие были готовы простить неудачное выступление на Евро, но его пресс-конференцию ему не простил никто», – сказал Уткин.

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    Источник: ютуб-канал РПЛ

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