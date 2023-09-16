В воскресенье, 17 сентября, «Урал» на своем поле сыграет с «Факелом». Игра начнется в 14:00 по мск.

«Урал»

Екатеринбуржцы в нынешнем сезоне удивляют своих фанатов – команда ярко стартовала в национальном первенстве, одержав четыре победы, один раз сыграв вничью, и потерпев два поражения. «Шмели» забили и пропустили по восемь голов, и набрали 13 очков. Команда сейчас занимает пятое место, и на четыре балла отстает от лидирующего «Краснодара».

«Факел»

Воронежцы с 4 баллами идут на 15 месте – зона прямого вылета из РПЛ. В активе команды одна победа, одна ничья и пять поражений. «Факел» забил пять голов и пропустил 13 мячей.

Статистика и факты

Команды провели 30 очных встреч, на РПЛ пришлись последние три матча, в которых команды по разу одержали победу, а также один раз сыграли вничью. «Урал» забил воронежцам три мяча, а те ответили двумя голами.

Наш прогноз на игру

«Урал» вполне неплохо смотрится в РПЛ, и наверняка команда сделает все, чтобы заработать три очка в предстоящей встрече. «Факел», после смены главного тренера, может «показать зубы», но вряд ли что-то сделает в игре против екатеринбуржцев. Впрочем, подстрахуемся, и возьмем следующий вариант ставки: победа «Урала» или ничья(1.23).