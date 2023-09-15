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    • «Выпил во время матча таблетку»: Юран рассказал о самочувствии после экстренной операции

    «Выпил во время матча таблетку»: Юран рассказал о самочувствии после экстренной операции

    Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран восстанавливается после экстренной операции.

    «Самочувствие? Получше, спасибо», – сказал тренер журналистам после матча восьмого тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

    «Выполняю рекомендации врачей, благодарен всем, что сработали по плану. Под конец игры почувствовал, что боли еще есть. Поэтому выпил таблетку и попросил, чтобы общение с вами было покороче», – цитирует Юрана телеграм-канал «Матч ТВ».

    • Юрана экстренно прооперировали в ночь на 8 сентября.
    • Хирургическое вмешательство потребовалось для удаления камней из почек.
    • Врачи были против, чтоб Юран был на скамейке в матче с «Динамо», но он пренебрег рекомендацией.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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