«Выпил во время матча таблетку»: Юран рассказал о самочувствии после экстренной операции

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран восстанавливается после экстренной операции.
«Самочувствие? Получше, спасибо», – сказал тренер журналистам после матча восьмого тура РПЛ против «Динамо» (1:1).
«Выполняю рекомендации врачей, благодарен всем, что сработали по плану. Под конец игры почувствовал, что боли еще есть. Поэтому выпил таблетку и попросил, чтобы общение с вами было покороче», – цитирует Юрана телеграм-канал «Матч ТВ».
- Юрана экстренно прооперировали в ночь на 8 сентября.
- Хирургическое вмешательство потребовалось для удаления камней из почек.
- Врачи были против, чтоб Юран был на скамейке в матче с «Динамо», но он пренебрег рекомендацией.
Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»