«Выпил во время матча таблетку»: Юран рассказал о самочувствии после экстренной операции

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран восстанавливается после экстренной операции.

«Самочувствие? Получше, спасибо», – сказал тренер журналистам после матча восьмого тура РПЛ против «Динамо» (1:1).

«Выполняю рекомендации врачей, благодарен всем, что сработали по плану. Под конец игры почувствовал, что боли еще есть. Поэтому выпил таблетку и попросил, чтобы общение с вами было покороче», – цитирует Юрана телеграм-канал «Матч ТВ».