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    Акинфеев раскрыл секрет доминирования «Зенита» в РПЛ

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о мотивации выигрывать трофеи.

    – Вы признавались, что мечтали выиграть Кубок.

    – Что для футболиста и команды самое важное? Трофей. Ты не можешь играть за деньги, красивые глазки и за то, чтобы тебя носили на руках. Те люди, которые восторгаются тобой, они тоже хотят сфотографироваться с Кубком, прикоснуться к этим победам.

    Порой шутим в клубе, что сейчас уже не то время, когда мы каждый год сидели и рассказывали о необходимости выиграть чемпионство. Если бы все команды так говорили, может быть, кто-то и взял бы титул за прошедшие пять лет.

    Но у нас пока один чемпион за этот промежуток, который делает все для того, чтобы завоевать трофей, покупает игроков, с финансами у них все хорошо. Берут футболистов на те позиции, на которые уже есть по 2-3 человека. Тяжело бороться.

    При этом у нас есть амбициозная молодежь. Разговариваю с ними на базе и говорю: ребят, свои амбиции надо показывать на поле. Все что касается личной жизни – это ваша история. Надо ставить цели выиграть. Хотя бы медальку, не кубок.

    Еще раз повторю – даже второе место в прошлом сезоне было счастьем. Я уже забыл, сколько она весит, эта медалька. А когда кто-то начинает в интервью рассказывать, что мы вот начнем исправлять ситуацию и все такое… А дальше что? На поле надо доказывать все.

    • «Зенит» занимает второе место в сезоне РПЛ.
    • ЦСКА идет на 7-й строчке.

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    Источник: «Российская газета»

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