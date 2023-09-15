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    Семак рассказал, кто лучше – Месси или Роналду

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сделал выбор между нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси и форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

    «Месси или Роналду? Для меня, конечно, Месси.

    Роналду – бомбардир, он забивает кучу прекрасных мячей, а Месси – это невероятный космический интеллект. То, что может Месси, Криштиану, наверное, не сможет.

    Но это всe равно разные созвездия», – сказал Семак.

    • Роналду и Месси выиграли 12 «Золотых мячей» на двоих – 5 и 7 соответственно.
    • Анализ их статистики после отъезда из Европы можно посмотреть здесь.

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    Источник: «СБГ Мысли вслух»

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