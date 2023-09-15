Семак рассказал, кто лучше – Месси или Роналду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сделал выбор между нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси и форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
«Месси или Роналду? Для меня, конечно, Месси.
Роналду – бомбардир, он забивает кучу прекрасных мячей, а Месси – это невероятный космический интеллект. То, что может Месси, Криштиану, наверное, не сможет.
Но это всe равно разные созвездия», – сказал Семак.
- Роналду и Месси выиграли 12 «Золотых мячей» на двоих – 5 и 7 соответственно.
- Анализ их статистики после отъезда из Европы можно посмотреть здесь.
Источник: «СБГ Мысли вслух»