Семак рассказал, кто лучше – Месси или Роналду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сделал выбор между нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси и форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Месси или Роналду? Для меня, конечно, Месси.

Роналду – бомбардир, он забивает кучу прекрасных мячей, а Месси – это невероятный космический интеллект. То, что может Месси, Криштиану, наверное, не сможет.

Но это всe равно разные созвездия», – сказал Семак.