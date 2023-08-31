Месси vs Роналду: чья статистика лучше после отъезда из Европы

Криштиану Роналду и Лионеля Месси считают лучшими футболистами современности.

С разницей в полгода они покинули Европу: сначала португалец перешел в Аль-Наср», затем аргентинец уехал в «Интер Майами».

Казалось бы, их историческое противостояние завершено, но многочисленные болельщики по всему миру так не считают.

В том числе и поэтому к чемпионату Саудовской Аравии и МЛС приковано сейчас повышенное внимание.

Но у кого же из них лучше идут дела за пределами Европы? Давайте посчитаем.

Роналду в «Аль-Насре» – 1,32 голевых действия за матч

38-летний Криштиану продолжает штамповать забитые мячи в Саудовской Аравии и бить мировые рекорды.

В активе португальца 28 голов и 5 ассистов в 25 матчах после трансфера в «Аль-Наср». Пока уровень держит, хоть и на заметно более низком уровне.

Месси в «Интере Майами» – 1,4 голевых действия за матч

Сегодня ночью аргентинец впервые после переезда в МЛС ушел с поля без результативных действий.

Но это совсем не испортило его статистику в Соединенных Штатах – 11 голов и 3 ассиста в 10 матчах.

Складывается ощущение, что Месси вообще не напрягается в новой команде и играючи расправляется с соперниками.

Посмотрим, что будет на дистанции, а пока констатируем, что на сегодняшний день Лео хоть и незначительно, но опережает Криша по статистике в постевропейском периоде карьеры.

Фото: AFLO, Keystone Press Agency, твиттер ЛЧ

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