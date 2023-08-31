Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Месси vs Роналду: чья статистика лучше после отъезда из Европы

    Месси vs Роналду: чья статистика лучше после отъезда из Европы

    Криштиану Роналду и Лионеля Месси считают лучшими футболистами современности.

    С разницей в полгода они покинули Европу: сначала португалец перешел в Аль-Наср», затем аргентинец уехал в «Интер Майами».

    Казалось бы, их историческое противостояние завершено, но многочисленные болельщики по всему миру так не считают.

    В том числе и поэтому к чемпионату Саудовской Аравии и МЛС приковано сейчас повышенное внимание.

    Но у кого же из них лучше идут дела за пределами Европы? Давайте посчитаем.

    Роналду в «Аль-Насре» – 1,32 голевых действия за матч

    38-летний Криштиану продолжает штамповать забитые мячи в Саудовской Аравии и бить мировые рекорды.

    В активе португальца 28 голов и 5 ассистов в 25 матчах после трансфера в «Аль-Наср». Пока уровень держит, хоть и на заметно более низком уровне.

    Месси в «Интере Майами» – 1,4 голевых действия за матч

    Сегодня ночью аргентинец впервые после переезда в МЛС ушел с поля без результативных действий.

    Но это совсем не испортило его статистику в Соединенных Штатах – 11 голов и 3 ассиста в 10 матчах.

    Складывается ощущение, что Месси вообще не напрягается в новой команде и играючи расправляется с соперниками.

    Посмотрим, что будет на дистанции, а пока констатируем, что на сегодняшний день Лео хоть и незначительно, но опережает Криша по статистике в постевропейском периоде карьеры.

    Фото: AFLO, Keystone Press Agency, твиттер ЛЧ

    Новости по теме
    Роналду выругался матом, когда VAR отменил его гол 4
    Роналду установил мировой рекорд
    Роналду прокомментировал свой дубль за «Аль-Наср» 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:49
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +725

      111ax 9 минут назад

      оба хороши. Визуально и субъективно, МЛС показался слабее по уровню, а чамп СА удивил

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      k611 32 минуты назад

      Месси всё таки помоложе, это тоже надо учитывать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +501

      Alejandrrro 43 минуты назад

      Роналду 1,12 гола за матч
      Месси 1,1 гола за матч

      Смотря с какой стороны посмотреть))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 