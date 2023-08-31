Месси vs Роналду: чья статистика лучше после отъезда из Европы

оба хороши. Визуально и субъективно, МЛС показался слабее по уровню, а чамп СА удивил
Криштиану Роналду и Лионеля Месси считают лучшими футболистами современности.
С разницей в полгода они покинули Европу: сначала португалец перешел в Аль-Наср», затем аргентинец уехал в «Интер Майами».
Казалось бы, их историческое противостояние завершено, но многочисленные болельщики по всему миру так не считают.
В том числе и поэтому к чемпионату Саудовской Аравии и МЛС приковано сейчас повышенное внимание.
Но у кого же из них лучше идут дела за пределами Европы? Давайте посчитаем.
Роналду в «Аль-Насре» – 1,32 голевых действия за матч
38-летний Криштиану продолжает штамповать забитые мячи в Саудовской Аравии и бить мировые рекорды.
В активе португальца 28 голов и 5 ассистов в 25 матчах после трансфера в «Аль-Наср». Пока уровень держит, хоть и на заметно более низком уровне.
Месси в «Интере Майами» – 1,4 голевых действия за матч
Сегодня ночью аргентинец впервые после переезда в МЛС ушел с поля без результативных действий.
Но это совсем не испортило его статистику в Соединенных Штатах – 11 голов и 3 ассиста в 10 матчах.
Складывается ощущение, что Месси вообще не напрягается в новой команде и играючи расправляется с соперниками.
Посмотрим, что будет на дистанции, а пока констатируем, что на сегодняшний день Лео хоть и незначительно, но опережает Криша по статистике в постевропейском периоде карьеры.
Фото: AFLO, Keystone Press Agency, твиттер ЛЧ
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