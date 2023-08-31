Роналду установил мировой рекорд

Криштиану Роналду покорилось новое бомбардирское достижение.
Португалец установил мировой рекорд по голам в национальных лигах. В его активе сейчас 517 голов в рамках чемпионатов.
Форвард «Аль-Насра» превзошел результаты Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша (по 515 забитых мячей).
Четвертое место в истории занимает Лионель Месси, у которого 496 голов в национальных лигах.
Подробная голевая статистика Роналду:
- 3 – чемпионат Португалии («Спортинг»);
- 103 – АПЛ («Манчестер Юнайтед»);
- 311 – Примера («Реал»);
- 81 – Серия А («Ювентус»);
- 19 – чемпионат Саудовской Аравии («Аль-Наср»).
Источник: IIFHS