Роналду установил мировой рекорд

Криштиану Роналду покорилось новое бомбардирское достижение.

Португалец установил мировой рекорд по голам в национальных лигах. В его активе сейчас 517 голов в рамках чемпионатов.

Форвард «Аль-Насра» превзошел результаты Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша (по 515 забитых мячей).

Четвертое место в истории занимает Лионель Месси, у которого 496 голов в национальных лигах.

Подробная голевая статистика Роналду: