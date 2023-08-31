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    Роналду установил мировой рекорд

    Криштиану Роналду покорилось новое бомбардирское достижение.

    Португалец установил мировой рекорд по голам в национальных лигах. В его активе сейчас 517 голов в рамках чемпионатов.

    Форвард «Аль-Насра» превзошел результаты Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша (по 515 забитых мячей).

    Четвертое место в истории занимает Лионель Месси, у которого 496 голов в национальных лигах.

    Подробная голевая статистика Роналду:

    • 3 – чемпионат Португалии («Спортинг»);
    • 103 – АПЛ («Манчестер Юнайтед»);
    • 311 – Примера («Реал»);
    • 81 – Серия А («Ювентус»);
    • 19 – чемпионат Саудовской Аравии («Аль-Наср»).

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    Источник: IIFHS

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