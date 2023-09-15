В субботу, 16 сентября, «ЦСКА» на своем поле сыграет с «Краснодаром». Игра пройдет в рамках 8 тура розыгрыша РПЛ. Поединок запланирован на 14:00 по московскому времени.

«Армейцы» пока идут только на 7 месте в РПЛ, имея в своем активе только 11 очков. Команда на три очка отстает от «Крыльев Советов», которые идут на третьем месте, и на шесть баллов от «Краснодара», занимающего первое место. «Красно-синие» выиграли три матча, в двух матчах сыграли вничью, и потерпели два поражения.

Самарцы идут на третьем месте с 14 баллами в своем активе. «Крылья» только на три очка отстают от лидирующего «Краснодара». Отметим, что команда выиграла в четырех матчах, в двух играх сыграла вничью и потерпела только одно поражение. «Крылья» довольно много забивают – 17 голов (это лучший показатель в лиге). Пропустила же команда только 9 мячей.

Статистика

В пяти последних очных встречах «ЦСКА» четыре раза обыграл «Крылья», а в одной встрече была зафиксирована ничья. Отметим, «армейцы» наколотили в ворота самарцев 9 голов, а «Крылья» забили два года.

Наш прогноз на игру

Несмотря на турнирное положение команд, именно «армейцы» выглядят фаворитами встречи. Команда Федотова на хорошем ходу, и наверняка возьмет три очка в этой встрече. Наш прогноз – победа «ЦСКА» (1.72).