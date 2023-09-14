Осинькин назвал российского игрока, который уедет в Европу через один-два сезона

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин уверен, что форвард «Локомотива» Сергей Пиняев перейдет в европейский клуб.

Осинькин работал с Пиняевым в самарском клубе.

В этом сезоне 18-летний нападающий забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 10 матчах.

– В матчах с «Крыльями» и «Краснодаром» Пиняев удивил тем, что довольно зло бил по ногам соперников, когда его обыгрывали. Вам за него не тревожно? Парень не меняется в худшую сторону?

– Если человек иногда бьет по ногам, не вижу в этом ничего плохого. Футбол – такая игра, где иногда надо уметь и это. Конечно, сейчас я не могу оценивать Сережу так, как когда он был у меня на глазах каждый день. Надеюсь, что это были только два-три неудачных матча, а дальше снова начнется белая полоса, что последний матч и показал.

Пиняев – умный парень, умеет анализировать и хочет становиться лучше в каждом матче. Если что-то не получилось, неважно, кто и что скажет, напишет, он сам будет над этой проблемой думать и, скорее всего, примет правильное решение. Он просто еще слишком молод, чтобы быть по-настоящему стабильным.

– Через какое время вы ждете его в Европе?

– Жду, но когда – вопрос. В конце этого сезона? Через сезон? Не знаю. Решение надо принимать после того, как он в «Локомотиве» сможет сделать тот шаг, за которым он пришел в этот клуб. Сережа должен стать еще сильнее, стабильнее, усилить игру во многих компонентах. Уезжать ради отъезда не стоит, в Европу надо ехать готовым. Уверен, что эти шаги он сможет сделать за один-два сезона.

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