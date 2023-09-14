Семак раскрыл секрет, как «Зенит» обходит лимит на легионеров

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о лазейке в заявке, которая помогает обходить лимит на легионеров.

«Никто [из легионеров] не должен уйти, потому что у нас есть возможность заявить футболистов через список Б, где можно заявлять игроков до 21 года. Мы можем через него заявить Ренана.

Также мы можем через «Зенит-2» заявить Марио Фернандеса, который, к сожалению, является легионером. Так что у нас как минимум ещe два места есть», – сказал Семак.