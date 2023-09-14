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    • Семак раскрыл секрет, как «Зенит» обходит лимит на легионеров

    Семак раскрыл секрет, как «Зенит» обходит лимит на легионеров

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о лазейке в заявке, которая помогает обходить лимит на легионеров.

    «Никто [из легионеров] не должен уйти, потому что у нас есть возможность заявить футболистов через список Б, где можно заявлять игроков до 21 года. Мы можем через него заявить Ренана.

    Также мы можем через «Зенит-2» заявить Марио Фернандеса, который, к сожалению, является легионером. Так что у нас как минимум ещe два места есть», – сказал Семак.

    • «Зенит» пять раз подряд выиграл РПЛ.
    • Клуб из Петербурга идет на 2-м месте в турнирной таблице.

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    Источник: «СБГ Мысли вслух»

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    Сегодня, 18:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5568

      PAREVG. 1 час назад

      Элементарно - всем мартыхаям купят гражданство.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6880

      Давид59 1 час назад

      Чего это Богданыч Марио в легионеры записал? У него российский паспорт. Может я чего пропустил?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3204

      alefreddy 1 час назад

      да чего там 11 игроков состава бразилия мюллеру все можно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5019

      Ziklop 2 часа назад

      с Марио как интересно, играл за сборную и легионер?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14933

      Skull_Boy > Ziklop 1 час назад

      Нет, он 5 лет тут прожил и паспорт у него чистый никак у бестолкового, которому Миллер подарил

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5019

      Ziklop > Skull_Boy 1 час назад

      но там написано : "Также мы можем через «Зенит-2» заявить Марио Фернандеса, который, к сожалению, является легионером"

      0
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