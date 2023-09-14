Семак ответил, можно ли выиграть РПЛ с одними в россиянами в команде

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о чемпионстве с командой, составленной из российских игроков. Он выступил против лимита на легионеров в РПЛ.

«Можно сделать чемпионский состав из одних россиян, но это очень дорого.

Возьмем игрока уровня сборной России. Если «Зенит» обращается в клуб, где этот футболист играет, то за него просят 20 миллионов евро и выше. Когда Марио Фернандеса хотели пригласить три года назад, за него просили 30-35 млн. Для сравнения, мы Дугласа за 12 млн взяли из «Гамбурга». Разница в зарплатах тоже существенная. С экономической точки зрения выгоднее взять, например, игрока уровня Клаудиньо, чем Захаряна или Сперцяна, которые будут для нас дороже бразильца.

Мы ждем, когда игроки из академии будут лидерами в основной команде. Кто-то сейчас в арендах, кто-то ушел в другие клубы, кто-то, как Дима Васильев, играет в «Зените». И играет неплохо. Надеюсь, дальше будет еще лучше.

Лимит – достаточно сложная история, которая тем или иным способом ставит игроков в неравные условия. Когда ты ставишь более слабого игрока, потому что у него другой паспорт, это уже неспортивный принцип.

Иностранные игроки не мешают развитию наших футболистов. Чем меньше будет лимитирующих вопросов, тем лучше. В честной борьбе нужно выигрывать конкуренцию, неважно, у кого какой паспорт. Иностранцы также помогают развиваться россиянам. Коваленко, например, хочет играть, как Вендел. Он видит, как тот играет и работает с мячом», – сказал Семак.