Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Семак ответил, можно ли выиграть РПЛ с одними в россиянами в команде

    Семак ответил, можно ли выиграть РПЛ с одними в россиянами в команде

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о чемпионстве с командой, составленной из российских игроков. Он выступил против лимита на легионеров в РПЛ.

    «Можно сделать чемпионский состав из одних россиян, но это очень дорого.

    Возьмем игрока уровня сборной России. Если «Зенит» обращается в клуб, где этот футболист играет, то за него просят 20 миллионов евро и выше. Когда Марио Фернандеса хотели пригласить три года назад, за него просили 30-35 млн. Для сравнения, мы Дугласа за 12 млн взяли из «Гамбурга». Разница в зарплатах тоже существенная. С экономической точки зрения выгоднее взять, например, игрока уровня Клаудиньо, чем Захаряна или Сперцяна, которые будут для нас дороже бразильца.

    Мы ждем, когда игроки из академии будут лидерами в основной команде. Кто-то сейчас в арендах, кто-то ушел в другие клубы, кто-то, как Дима Васильев, играет в «Зените». И играет неплохо. Надеюсь, дальше будет еще лучше.

    Лимит – достаточно сложная история, которая тем или иным способом ставит игроков в неравные условия. Когда ты ставишь более слабого игрока, потому что у него другой паспорт, это уже неспортивный принцип.

    Иностранные игроки не мешают развитию наших футболистов. Чем меньше будет лимитирующих вопросов, тем лучше. В честной борьбе нужно выигрывать конкуренцию, неважно, у кого какой паспорт. Иностранцы также помогают развиваться россиянам. Коваленко, например, хочет играть, как Вендел. Он видит, как тот играет и работает с мячом», – сказал Семак.

    Новости по теме
    Семак оценил подписание Изидора из «Локомотива» 2
    Стал известен тренер, больше всех потративший на трансферы в РПЛ 3
    Названы пять претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в июле и августе 6
    Источник: «СБГ Мысли Вслух»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:26
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12486

      BRO_football 33 минуты назад

      Лимит лишь накидывает в стоимости футболиста с российским паспортом, лучше играть от этого он не станет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3000

      Болотоход 34 минуты назад

      Позор Семаку и аль - бзяниту)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6874

      Давид59 35 минут назад

      И я тоже вижу, как работает Вендел. Семак, возьми меня!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24234

      Persona_non_Grata > Давид59 2 минуты назад

      А как работает Дзюба видел ? - Вперед !!! )))
      ШУТКА, ШУТКА - без обид !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +564

      saf05 37 минут назад

      Трепло

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19669

      NewLife 42 минуты назад

      Прав Семак. Лжепатриоты не понимают, что футбол это бизнес в области развлечений. Люди хотят смотреть не на паспорта действующих лиц, а добротные представления в эстраде, искусстве, спорте и т.д. Минули те времена, когда достижения в спорте были одним из главных средств советской пропаганды. Берите пример с саудитов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6258

      fakeid 56 минут назад

      всё правильно сказал, и с конкретными цифрами, но хряки всё равно будут визжать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 