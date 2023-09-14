Эмблемы двух российских клубов вошли в рейтинг 100 лучших в мире

Эмблемы «Зенита» и ЦСКА попали в сотню лучших по версии издания FourFourTwo. Рейтинг опубликован в алфавитном порядке.

Логотип ЦСКА описывается так: «Эмблема с кириллическими буквами и квадратным видом была введена в 2003 году, а затем обновлена в 2008 году, чтобы стать больше, жирнее и ярче. ЦСКА начинал как армейская команда с типично сдержанным логотипом, прежде чем в 1923 году на лого появилась красная звезда. С годами он развивался, добавляя новые элементы и становясь все ярче – с венками из листьев, лентами и эмблемой. Последняя версия – триумф».

Про эмблему «Зенита» говорится: «Читаешь и ищешь слово «Зенит», но оно так и не появляется. Это «3»? «H»? Нам потребовалось слишком много времени, чтобы понять, что это написано не алфавитом, который мы знаем и любим, но, слава богу, мы узнем хороший дизайн, когда увидим его».

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