«ЦСКА» и «Крылья Советов» сыграют в матче 8-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 16 сентября.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
- Начало – в 14:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЦСКА» – «Крылья Советов»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «ЦСКА» – «Крылья Советов»
- победа «ЦСКА» – 1.70
- ничья – 4.05
- победа «Крыльев Советов» – 5.00
Источник: Бомбардир