Акинфеев рассказал, почему считает ЦСКА своей жизнью

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему считает московский клуб своей жизнью.

«Если бы я пришел с улицы, я бы не сказал никогда в жизни, что ЦСКА – моя жизнь. А когда ты тут видел все, прожил все. Когда все вот так пролетело... Хотя еще, наверное, не все пролетело, еще попылим.

Но по факту вся жизнь моя пролетела в ЦСКА. Конечно, это моя жизнь. А как по-другому сказать?» – сказал Акинфеев в подкасте ЦСКА.