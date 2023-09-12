Акинфеев рассказал, почему считает ЦСКА своей жизнью

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему считает московский клуб своей жизнью.
«Если бы я пришел с улицы, я бы не сказал никогда в жизни, что ЦСКА – моя жизнь. А когда ты тут видел все, прожил все. Когда все вот так пролетело... Хотя еще, наверное, не все пролетело, еще попылим.
Но по факту вся жизнь моя пролетела в ЦСКА. Конечно, это моя жизнь. А как по-другому сказать?» – сказал Акинфеев в подкасте ЦСКА.
- Акинфеев дебютировал в РПЛ более 20 лет назад.
- Всю карьеру Акинфеев проводит в ЦСКА.
- Он помог команде выиграть Кубок УЕФА в 2005 году.
Источник: телеграм-канал ЦСКА