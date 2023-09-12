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    Акинфеев рассказал, почему считает ЦСКА своей жизнью

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему считает московский клуб своей жизнью.

    «Если бы я пришел с улицы, я бы не сказал никогда в жизни, что ЦСКА – моя жизнь. А когда ты тут видел все, прожил все. Когда все вот так пролетело... Хотя еще, наверное, не все пролетело, еще попылим.

    Но по факту вся жизнь моя пролетела в ЦСКА. Конечно, это моя жизнь. А как по-другому сказать?» – сказал Акинфеев в подкасте ЦСКА.

    • Акинфеев дебютировал в РПЛ более 20 лет назад.
    • Всю карьеру Акинфеев проводит в ЦСКА.
    • Он помог команде выиграть Кубок УЕФА в 2005 году.

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    Источник: телеграм-канал ЦСКА

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