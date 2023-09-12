Арустамян раскрыл свою зарплату на «Матч ТВ»

Не помню точно лям 890 тысяч или лям 850 тысяч. Это было бы понятно . Бабки в любом случае большие. А вот путаться 240 или 260 к. Думаю стоило бы Матч ТВ один раз недоплатить сразу бы вспомнил точную цифру
Журналист Нобель Арустамян рассказал, сколько он зарабатывал на телеканале «Матч ТВ», работая комментатором и ведущим.
– Сколько ты зарабатывал в последний год на «Матч ТВ»?
– Где-то 240 тысяч [рублей]. 250 тысяч, может быть.
– С налогами или без?
– Я не помню. Там еще была история с «Инсайдерами» – это программа, за которую мне отдельно доплачивали. У меня была ставка 240 тысяч минус налоги. Наверное, вот так было. Нет, 260 тысяч минус налоги! И получалось плюс-минус 230-240 тысяч.
– Это была средняя ставка или у тебя было чуть больше?
– Я не знаю. Помню, что я одним из последних подписывал контракт с «Матч ТВ» в 2015 году. Я понимал, что это не какая-то суперистория. Обычный контракт на «Матч ТВ».
- Арустамян помогал Арсену Захаряну в организации трансфера из «Динамо» в «Сосьедад».
- Инсайдер был главным двигателем и участником трансфера Захаряна в «Челси».