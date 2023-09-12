Арустамян раскрыл свою зарплату на «Матч ТВ»

Журналист Нобель Арустамян рассказал, сколько он зарабатывал на телеканале «Матч ТВ», работая комментатором и ведущим.

– Сколько ты зарабатывал в последний год на «Матч ТВ»?

– Где-то 240 тысяч [рублей]. 250 тысяч, может быть.

– С налогами или без?

– Я не помню. Там еще была история с «Инсайдерами» – это программа, за которую мне отдельно доплачивали. У меня была ставка 240 тысяч минус налоги. Наверное, вот так было. Нет, 260 тысяч минус налоги! И получалось плюс-минус 230-240 тысяч.

– Это была средняя ставка или у тебя было чуть больше?

– Я не знаю. Помню, что я одним из последних подписывал контракт с «Матч ТВ» в 2015 году. Я понимал, что это не какая-то суперистория. Обычный контракт на «Матч ТВ».