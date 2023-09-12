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    Арустамян раскрыл свою зарплату на «Матч ТВ»

    Журналист Нобель Арустамян рассказал, сколько он зарабатывал на телеканале «Матч ТВ», работая комментатором и ведущим.

    – Сколько ты зарабатывал в последний год на «Матч ТВ»?

    – Где-то 240 тысяч [рублей]. 250 тысяч, может быть.

    – С налогами или без?

    – Я не помню. Там еще была история с «Инсайдерами» – это программа, за которую мне отдельно доплачивали. У меня была ставка 240 тысяч минус налоги. Наверное, вот так было. Нет, 260 тысяч минус налоги! И получалось плюс-минус 230-240 тысяч.

    – Это была средняя ставка или у тебя было чуть больше?

    – Я не знаю. Помню, что я одним из последних подписывал контракт с «Матч ТВ» в 2015 году. Я понимал, что это не какая-то суперистория. Обычный контракт на «Матч ТВ».

    • Арустамян помогал Арсену Захаряну в организации трансфера из «Динамо» в «Сосьедад».
    • Инсайдер был главным двигателем и участником трансфера Захаряна в «Челси».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +769

      JIEGEHDA 2 часа назад

      Не помню точно лям 890 тысяч или лям 850 тысяч. Это было бы понятно . Бабки в любом случае большие. А вот путаться 240 или 260 к. Думаю стоило бы Матч ТВ один раз недоплатить сразу бы вспомнил точную цифру

      0
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      Рейтинг: +3697

      FRZZ 2 часа назад

      Это не корректный вопрос, спрашивать сколько ты зарабатываешь...

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      Рейтинг: +5988

      Питерский князь 2 часа назад

      Врёт он все. За бананы он работает.

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