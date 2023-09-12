«Пойдем выйдем»: Калешин предложил испанскому тренеру «Торпедо» выяснить отношения без камер

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин поругался с коллегами из «Торпедо».

Торпедовцы победили со счетом 1:0 благодаря голу на 90-й минуте. Когда прозвучал финальный свисток, произошла потасовка с участием представителей тренерских штабов обеих команд и некоторых футболистов.

В итоге Калешин получил красную карточку за конфликт с тренером «Торпедо» Берто Ферреро.

Через некоторое время два специалиста продолжили выяснять отношения в подтрибунном помещении. Это попало на камеры журналистов, стоявших в микст-зоне.

«Пойдем выйдем», – обратился Калешин к испанцу в ходе перепалки.

Ферреро на предложение тренера «Акрона» ответил отказом.