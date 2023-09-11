Коваленко предположил, кто следующим уедет из РПЛ в Европу

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос, кто следующий уедет из РПЛ в европейский чемпионат после Арсена Захаряна.
– Как думаешь, кто следующий на выход в Европу?
– Пиняев либо Эдик Сперцян. 100 процентов! Сережку я бы тоже в Испанию отправил.
– Почему?
– Эта лига подходит ему по стилю. Он любит с мячом повозиться, в «стеночку» сыграть.
– Пиняеву с юных лет уделяют повышенное внимание в медиа. Скажи честно как его друг – зазвездился?
– Нет. Сережка – скромняга. Хотя его с 14-15 лет окучивают журналисты и к нему постоянно приковано внимание, на котором он вырос, меня поражает, что Пиняев остается простым человеком.
- Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
- Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
- Он уже поучаствовал в 2 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 26 минут.
Источник: «Спорт-Экспресс»