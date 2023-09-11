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    Коваленко предположил, кто следующим уедет из РПЛ в Европу

    Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос, кто следующий уедет из РПЛ в европейский чемпионат после Арсена Захаряна.

    – Как думаешь, кто следующий на выход в Европу?

    – Пиняев либо Эдик Сперцян. 100 процентов! Сережку я бы тоже в Испанию отправил.

    – Почему?

    – Эта лига подходит ему по стилю. Он любит с мячом повозиться, в «стеночку» сыграть.

    – Пиняеву с юных лет уделяют повышенное внимание в медиа. Скажи честно как его друг – зазвездился?

    – Нет. Сережка – скромняга. Хотя его с 14-15 лет окучивают журналисты и к нему постоянно приковано внимание, на котором он вырос, меня поражает, что Пиняев остается простым человеком.

    • Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» за 12,5 млн евро + 15% от суммы будущей перепродажи.
    • Контракт с российским игроком подписан на 6 лет.
    • Он уже поучаствовал в 2 матчах Примеры, суммарно проведя на поле 26 минут.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5966

      Питерский князь 57 минут назад

      Помню в РПЛ были звезды.
      В Зените, в ЦСКА, в АНЖИ.
      А теперь обсуждаем Пиняева.
      Во времена Аршавина и Жиркова, их просто бы не заметили!
      Данни, Красич и т.д.....

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