Коваленко предположил, кто следующим уедет из РПЛ в Европу

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос, кто следующий уедет из РПЛ в европейский чемпионат после Арсена Захаряна.

– Как думаешь, кто следующий на выход в Европу?

– Пиняев либо Эдик Сперцян. 100 процентов! Сережку я бы тоже в Испанию отправил.

– Почему?

– Эта лига подходит ему по стилю. Он любит с мячом повозиться, в «стеночку» сыграть.

– Пиняеву с юных лет уделяют повышенное внимание в медиа. Скажи честно как его друг – зазвездился?

– Нет. Сережка – скромняга. Хотя его с 14-15 лет окучивают журналисты и к нему постоянно приковано внимание, на котором он вырос, меня поражает, что Пиняев остается простым человеком.