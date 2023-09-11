Экс-спартаковец Робсон – о переходе в «Зенит» или ЦСКА: «Это как подписать себе смертный приговор»

Бывший нападающий «Спартака» Робсон рассказал, что в его время трансфер из московского клуба в «Зенит» или ЦСКА было сложно представить.

– Бывший игрок ЦСКА Марио Фернандес в это летнее окно перешел в «Зенит». За армейцев он отыграл более 10 лет. Что вы думаете об этом?

– Раньше приехать сюда, в Россию, было вызовом для первых бразильцев: меня, Леандро Самарони, Карлоса Алберто. Нелегко было решиться. Но мы всем бразильцам проложили дорогу!

Ехать в Россию стало для них привычным делом. Плюс бразильцы поняли, что в России их хорошо принимают. И последний фактор – здесь стали хорошо платить, это, безусловно, мотив. Поэтому люди остаются здесь на долгие годы и продолжают играть.

Марио в ЦСКА отлично приняли, он хорошо зарабатывал, но, видимо, у него были мотивы, которые заставили уехать в «Зенит».

– Многие болельщики ЦСКА считают это предательством. Они обижены на Марио, освистывали на последнем матче.

– Если сказать по-честному, в то время, когда я выступал в России, футболисты играли за клуб, за эмблему. Сейчас время изменилось. Народ в основном играет за деньги.

– То есть в ваше время для вас было невозможно уйти в «Зенит» или ЦСКА?

– Нет. Это было практически невозможно. Все равно что подписать себе смертный приговор.

– То есть из-за фанатов, их осуждения или каких-то принципов?

– Да, надо иметь принципы. Я думаю, что у Марио тоже какие-то принципы все-таки есть, если он десять лет здесь играл. Наверное, что-то есть у него за душой.