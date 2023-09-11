В Саудовской Аравии объяснили, почему им не удалось заполучить Салаха

Директор лиги Саудовской Аравии Майкл Эменало рассказал, почему нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах так и не перешел в «Аль-Иттихад».

«Мы должны делать всe очень профессионально и уважительно. Если трансфер не состоялся, то не потому, что нам больше не нравится этот игрок или что у нас проблемы с «Ливерпулем». Это потому, что отдельные нюансы не получилось согласовать.

Все в порядке, мы двигаемся дальше, но не закрываем двери. Если появится возможность привести Салаха в саудовскую лигу в будущем, мы будем очень рады», – заявил Эменало.

Салах связан с «Ливерпулем» контрактом до 2025 года.

В новом сезоне египетский вингер забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах.

«Аль-Иттихад» готов был заплатить за него до 200 млн фунтов.

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