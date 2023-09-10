Смертин: «Абрамович в раздевалке «Челси» по статусу был ниже Моуринью»

Бывший полузащитник «Челси» Алексей Смертин вспомнил о поведении экс-владельца клуба Романа Абрамовича.

Абрамович владел «Челси» в 2003-2022 годах.

При нем клуб брал АПЛ, Лигу чемпионов, Лигу Европы, клубный ЧМ.

Сейчас «Челси» в руках американца Тодда Боули.

«К Абрамовичу в «Челси» относились трепетно, но не подобострастно. Абрамович – молодец, у него настолько сложились отношения с Жозе Моуринью, что в раздевалку он к нам заходил по стеночке, стеснительно.

Абрамович не давал советы по игре, а только сам спрашивал. Когда он заходил в раздевалку, ему было важно пропитаться атмосферой победителей.

Он нисколько не проявлял себя как собственник. Сколько я таких видел в России, которые записывали победы на свой счет. А этот человек просто заходил и здоровался, сидел в сторонке.

Абрамович только иногда подзывал к себе и интересовался по игровым моментам – например, почему штрафной был разыгран, а не был нанесен удар, и так далее. Он слушал с открытым ртом. Было удивительно видеть такое.

Когда Абрамович заходил в раздевалку, то был ниже статусом, чем тот же Моуринью. На тот момент он очень сильно упивался футболом», – сказал Смертин.