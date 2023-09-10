Аленичев призвал не увольнять Абаскаля из «Спартака»

Чё, за товариСЧа о несчастью заступается???
Что один, что второй к тренерской работе в РПЛ профнепригодны в силу своих психологических внутренних установок.
Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что нынешнему тренеру команды Гильермо Абаскалю нужно дать поработать.
«Про отставку Абаскаля все говорят на эмоциях больше. Он тренер – пускай работает спокойно, потому что это «Спартак». Две игры проиграли – тренера поменяли. Мы уже наменялись. Поспешные выводы делать не стоит. Пускай до Нового года оставят, дадут спокойно поработать», – сказал Аленичев.
- У «Спартака» в РПЛ 4 матча без побед подряд.
- Команда идет 9-й.
- Впереди домашний матч с «Сочи».