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    Аленичев призвал не увольнять Абаскаля из «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что нынешнему тренеру команды Гильермо Абаскалю нужно дать поработать.

    «Про отставку Абаскаля все говорят на эмоциях больше. Он тренер – пускай работает спокойно, потому что это «Спартак». Две игры проиграли – тренера поменяли. Мы уже наменялись. Поспешные выводы делать не стоит. Пускай до Нового года оставят, дадут спокойно поработать», – сказал Аленичев.

    • У «Спартака» в РПЛ 4 матча без побед подряд.
    • Команда идет 9-й.
    • Впереди домашний матч с «Сочи».

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 15:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22164

      derrik2000 1 минуту назад

      Чё, за товариСЧа о несчастью заступается???
      Что один, что второй к тренерской работе в РПЛ профнепригодны в силу своих психологических внутренних установок.

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      Рейтинг: +513

      Alemann 11 минут назад

      А зачем? Свиным уже ничто не поможет.

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