Флик – после пяти матчей Германии без побед: «Да, я подходящий тренер для команды»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик не планирует подавать в отставку после пятого матча без побед подряд.
- Накануне в товарищеском матче немцы проиграли в Вольфсбурге Японии (1:4).
- Германия готовится к домашнему Евро-2024.
- В июне сообщалось, что в случае неудачи в сентябре Флика могут уволить.
«Мы делаем все возможное, чтобы всегда идеально готовить команду. Я думаю, у нас это хорошо получается. Да, я подходящий тренер для сборной Германии.
Я все еще чувствую, что подхожу для работы в Германии. Но я также знаю, что футбол динамичен. Поэтому я не могу предсказать, что произойдет дальше», – сказал Флик.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо