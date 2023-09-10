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    • Флик – после пяти матчей Германии без побед: «Да, я подходящий тренер для команды»

    Флик – после пяти матчей Германии без побед: «Да, я подходящий тренер для команды»

    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик не планирует подавать в отставку после пятого матча без побед подряд.

    • Накануне в товарищеском матче немцы проиграли в Вольфсбурге Японии (1:4).
    • Германия готовится к домашнему Евро-2024.
    • В июне сообщалось, что в случае неудачи в сентябре Флика могут уволить.

    «Мы делаем все возможное, чтобы всегда идеально готовить команду. Я думаю, у нас это хорошо получается. Да, я подходящий тренер для сборной Германии.

    Я все еще чувствую, что подхожу для работы в Германии. Но я также знаю, что футбол динамичен. Поэтому я не могу предсказать, что произойдет дальше», – сказал Флик.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +40

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 3 часа назад

      Бундестим проиграла с разгромным счётом Японии. Поединок прошёл на «Фольксваген Арене» в Вольфсбурге. Ещё один показатель общего кризиса в немецком футболе, который отражает внутренние проблемы Германии.
      Просто невероятное число ошибок в защите.
      Но, на самом деле, ещё не факт, что Флику надо подавать в отставку, также менять его на Юлиана Нагельсманна. Зюле и Рюдигер должны наконец сыграться...

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