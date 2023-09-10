Флик – после пяти матчей Германии без побед: «Да, я подходящий тренер для команды»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик не планирует подавать в отставку после пятого матча без побед подряд.

Накануне в товарищеском матче немцы проиграли в Вольфсбурге Японии (1:4).

Германия готовится к домашнему Евро-2024.

В июне сообщалось, что в случае неудачи в сентябре Флика могут уволить.

«Мы делаем все возможное, чтобы всегда идеально готовить команду. Я думаю, у нас это хорошо получается. Да, я подходящий тренер для сборной Германии.

Я все еще чувствую, что подхожу для работы в Германии. Но я также знаю, что футбол динамичен. Поэтому я не могу предсказать, что произойдет дальше», – сказал Флик.