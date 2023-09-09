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    Даме Н'Дойе определил лучшего российского футболиста

    Экс-форвард «Локомотива» Даме Н'Дойе рассказал, какого российского игрока он считает лучшим прямо сейчас.

    – В России нет игрока лучше, чем Дзюба. Он просто лучший – сильный, высокий форвард. Он забивной нападающий – что еще нужно футболисту?

    – Да, забил он много, но и скандалов с ним было немало.

    – Да? Каких?

    – Самый популярный – в сеть попали видео, как он мастурбировал на камеру.

    – Он сумасшедший, ха-ха! Я с ним никогда не общался, играл только на поле против него. Футболист он хороший, конечно, но очень ленивый!

    – Почему ленивый?

    – Все высокие футболисты ленивые, даже я. Нам сложно бегать туда-сюда, делать рывки, сами понимаете.

    – Какой футболист сильнее – вы или Дзюба?

    – А вы как думаете-то?

    – Вы?

    – Конечно.

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    Источник: «РБ Спорт»

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