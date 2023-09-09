Даме Н'Дойе определил лучшего российского футболиста

Экс-форвард «Локомотива» Даме Н'Дойе рассказал, какого российского игрока он считает лучшим прямо сейчас.

– В России нет игрока лучше, чем Дзюба. Он просто лучший – сильный, высокий форвард. Он забивной нападающий – что еще нужно футболисту?

– Да, забил он много, но и скандалов с ним было немало.

– Да? Каких?

– Самый популярный – в сеть попали видео, как он мастурбировал на камеру.

– Он сумасшедший, ха-ха! Я с ним никогда не общался, играл только на поле против него. Футболист он хороший, конечно, но очень ленивый!

– Почему ленивый?

– Все высокие футболисты ленивые, даже я. Нам сложно бегать туда-сюда, делать рывки, сами понимаете.

– Какой футболист сильнее – вы или Дзюба?

– А вы как думаете-то?

– Вы?

– Конечно.