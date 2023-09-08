Смотреть прямую трансляцию матча Грузия – Испания, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Грузия: Мамардашвили, Кашия, Кверквелия, Гочолеишвили, Абурджания, Чакветадзе, Китеишвили, Лобжанидзе, Давиташвили, Кварацхелия, Азаров, Двали, Гагнидзе, Меквабишвили, Микаутадзе.
Главный тренер: Вилли Саньоль
Испания: Симон, Ляпорт, Карвахаль, Гайя, Ле Норман, Ольмо, Ямал, Асенсио, Вильямс, Руис, Родри, Гави, Мерино, Мората.
Главный тренер: Луис де ла Фуэнте
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Грузия – Испания
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! ТВ». Игру также будет будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»