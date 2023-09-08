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    • Грузия – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2023

    Грузия – Испания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Грузия – Испания, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 8 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Грузия: Мамардашвили, Кашия, Кверквелия, Гочолеишвили, Абурджания, Чакветадзе, Китеишвили, Лобжанидзе, Давиташвили, Кварацхелия, Азаров, Двали, Гагнидзе, Меквабишвили, Микаутадзе.

    Главный тренер: Вилли Саньоль

    Испания: Симон, Ляпорт, Карвахаль, Гайя, Ле Норман, Ольмо, Ямал, Асенсио, Вильямс, Руис, Родри, Гави, Мерино, Мората.

    Главный тренер: Луис де ла Фуэнте

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Грузия – Испания

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! ТВ». Игру также будет будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.09.2023 17:06
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