Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Стала известна реакция игроков «МЮ» на конфликт Санчо и тен Хага

    Стала известна реакция игроков «МЮ» на конфликт Санчо и тен Хага

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны поведением одноклубника Джейдона Санчо из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

    • Накануне игрок и тренер обменялись публичными претензиями.
    • Тен Хаг заявил, что недоволен работой Санчо на тренировках.
    • Санчо в ответ обвинил тен Хага во лжи в соцсетях.

    По информации ESPN, игроки «МЮ» раздражены поведением Санчо и не поддержали его в конфликте с тренером.

    Футболисты уважают жесткий подход тен Хага, который одинаково относится ко всем игрокам.

    Новости по теме
    Стало известно, куда Санчо может уйти из «МЮ» после конфликта с тен Хагом 1
    «Манчестер Юнайтед» выбрал сторону в конфликте Санчо и тен Хага 2
    Конфликт в «Манчестер Юнайтед»: тен Хаг и Санчо обменялись публичными претензиями 5
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 