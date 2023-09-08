Стала известна реакция игроков «МЮ» на конфликт Санчо и тен Хага

Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны поведением одноклубника Джейдона Санчо из-за конфликта с тренером Эриком тен Хагом.
- Накануне игрок и тренер обменялись публичными претензиями.
- Тен Хаг заявил, что недоволен работой Санчо на тренировках.
- Санчо в ответ обвинил тен Хага во лжи в соцсетях.
По информации ESPN, игроки «МЮ» раздражены поведением Санчо и не поддержали его в конфликте с тренером.
Футболисты уважают жесткий подход тен Хага, который одинаково относится ко всем игрокам.
Источник: «Бомбардир»