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    • В «Факеле» объяснили, почему назначили Ташуева главным тренером

    В «Факеле» объяснили, почему назначили Ташуева главным тренером

    Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал назначение Сергея Ташуева на пост главного тренера.

    «Ташуев – опытный тренер с очень глубокой мыслью, своей философией. Мы надеемся, что он нам поможет. Результаты «Ахмата» в прошлом сезоне говорят сами за себя.

    В последнее время мы потеряли интенсивность и агрессию, чем и славился «Факел». Надеемся, что с Ташуевым мы это вернeм.

    Мы будем биться до конца, настроение боевое. Команда готова реализовывать задачи поступательно, главная из которых – остаться в РПЛ», – сказал Асхабадзе.

    • 5 сентября «Факел» уволил Вадима Евсеева.
    • Он проработал в Воронеже 4 месяца и спас команду от вылета из РПЛ.
    • В новом сезоне команда набрала 4 очка в 7 турах РПЛ и идет в зоне вылета.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:38
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +25120

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Кислый бюджетный вариант. (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +336

      Александр.Т. 2 часа назад

      А в этом сезоне Ахмат под его руководством вы не рассматривали??)))

      0
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