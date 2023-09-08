В «Факеле» объяснили, почему назначили Ташуева главным тренером

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал назначение Сергея Ташуева на пост главного тренера.
«Ташуев – опытный тренер с очень глубокой мыслью, своей философией. Мы надеемся, что он нам поможет. Результаты «Ахмата» в прошлом сезоне говорят сами за себя.
В последнее время мы потеряли интенсивность и агрессию, чем и славился «Факел». Надеемся, что с Ташуевым мы это вернeм.
Мы будем биться до конца, настроение боевое. Команда готова реализовывать задачи поступательно, главная из которых – остаться в РПЛ», – сказал Асхабадзе.
- 5 сентября «Факел» уволил Вадима Евсеева.
- Он проработал в Воронеже 4 месяца и спас команду от вылета из РПЛ.
- В новом сезоне команда набрала 4 очка в 7 турах РПЛ и идет в зоне вылета.
Источник: «Чемпионат»