В «Факеле» объяснили, почему назначили Ташуева главным тренером

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе прокомментировал назначение Сергея Ташуева на пост главного тренера.

«Ташуев – опытный тренер с очень глубокой мыслью, своей философией. Мы надеемся, что он нам поможет. Результаты «Ахмата» в прошлом сезоне говорят сами за себя.

В последнее время мы потеряли интенсивность и агрессию, чем и славился «Факел». Надеемся, что с Ташуевым мы это вернeм.

Мы будем биться до конца, настроение боевое. Команда готова реализовывать задачи поступательно, главная из которых – остаться в РПЛ», – сказал Асхабадзе.