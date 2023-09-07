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    • Стали известны стартовые составы на матч Казахстан – Финляндия: 5-й тур отбор ЧЕ-2024

    Стали известны стартовые составы на матч Казахстан – Финляндия: 5-й тур отбор ЧЕ-2024

    Стартовые составы на матч Казахстан – Финляндия на матч 5-го тура отбора ЧЕ-2024. Игра пройдет в Астане, и начнется в 17:00 по мск.

    Стартовые составы команд:

    Казахстан: Шацкий, Вороговский, Алип, Марочкин, Быстров, Аймбетов, Дарабаев, Куат, Тагыберген, Зайнутдинов, Аймбетов

    Главный тренер: Магомед Адиев

    Финляндия: Градецки, Хосконен, Иванов, Улав Дженсен, Каринен, Алхо, Шуллер, Похьянпало, Нисканен, Пукки, Антман

    Главный тренер: Маркку Канерва

    Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».

    Источник: Бомбардир

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