Стартовые составы на матч Казахстан – Финляндия на матч 5-го тура отбора ЧЕ-2024. Игра пройдет в Астане, и начнется в 17:00 по мск.

Стартовые составы команд:

Казахстан: Шацкий, Вороговский, Алип, Марочкин, Быстров, Аймбетов, Дарабаев, Куат, Тагыберген, Зайнутдинов, Аймбетов

Главный тренер: Магомед Адиев

Финляндия: Градецки, Хосконен, Иванов, Улав Дженсен, Каринен, Алхо, Шуллер, Похьянпало, Нисканен, Пукки, Антман

Главный тренер: Маркку Канерва

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».