Стартовые составы на матч Казахстан – Финляндия на матч 5-го тура отбора ЧЕ-2024. Игра пройдет в Астане, и начнется в 17:00 по мск.
Стартовые составы команд:
Казахстан: Шацкий, Вороговский, Алип, Марочкин, Быстров, Аймбетов, Дарабаев, Куат, Тагыберген, Зайнутдинов, Аймбетов
Главный тренер: Магомед Адиев
Финляндия: Градецки, Хосконен, Иванов, Улав Дженсен, Каринен, Алхо, Шуллер, Похьянпало, Нисканен, Пукки, Антман
Главный тренер: Маркку Канерва
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».
Источник: Бомбардир