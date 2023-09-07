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    • Казахстан – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2023

    Казахстан – Финляндия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча Казахстан – Финляндия, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2023, в 17:00 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Казахстан: Шацкий, Вороговский, Алип, Марочкин, Быстров, Аймбетов, Дарабаев, Куат, Тагыберген, Зайнутдинов, Аймбетов

    Главный тренер: Магомед Адиев

    Финляндия: Градецки, Хосконен, Иванов, Улав Дженсен, Каринен, Алхо, Шуллер, Похьянпало, Нисканен, Пукки, Антман

    Главный тренер: Маркку Канерва

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Казахстан – Финляндия

    Прямой эфир встречи на «Бомбардире».

    Источник: Спортбокс

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