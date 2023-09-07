Смотреть прямую трансляцию матча Казахстан – Финляндия, 5 тур отбора ЧЕ-2024 на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2023, в 17:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Казахстан: Шацкий, Вороговский, Алип, Марочкин, Быстров, Аймбетов, Дарабаев, Куат, Тагыберген, Зайнутдинов, Аймбетов
Главный тренер: Магомед Адиев
Финляндия: Градецки, Хосконен, Иванов, Улав Дженсен, Каринен, Алхо, Шуллер, Похьянпало, Нисканен, Пукки, Антман
Главный тренер: Маркку Канерва
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Казахстан – Финляндия
Прямой эфир встречи на «Бомбардире».
Источник: Спортбокс