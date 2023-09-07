«С Роналду поступил бы так же»: футболист «Балтики» – о стычке с Клаудиньо

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев рассказал о конфликте с Клаудиньо из «Зенита».

У футболистов произошла стычка во время матча Фонбет Кубка России.

Калиниградцы победили со счетом 1:0.

«Была стычка, в конце тайма мы использовали футбольные хитрости. Клаудиньо мне говорит: «Чего ты валяешься?» Он начал мне говорить, что я ноунейм, а у него титулы с «Зенитом». Я отвечаю: «Посмотри на табло. Что мне твои чемпионства?»

Не позволю называть себя ноунеймом, для меня на поле нет авторитетов. На поле все равны. Будь на его месте Роналду, поступил бы так же.

Если в мой адрес летят оскорбления, то я отвечу. Понимаю, что должен уважать соперника, но на оскорбления не могу не ответить», – заявил Лазарев.