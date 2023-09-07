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    • «С Роналду поступил бы так же»: футболист «Балтики» – о стычке с Клаудиньо

    «С Роналду поступил бы так же»: футболист «Балтики» – о стычке с Клаудиньо

    Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев рассказал о конфликте с Клаудиньо из «Зенита».

    • У футболистов произошла стычка во время матча Фонбет Кубка России.
    • Калиниградцы победили со счетом 1:0.

    «Была стычка, в конце тайма мы использовали футбольные хитрости. Клаудиньо мне говорит: «Чего ты валяешься?» Он начал мне говорить, что я ноунейм, а у него титулы с «Зенитом». Я отвечаю: «Посмотри на табло. Что мне твои чемпионства?»

    Не позволю называть себя ноунеймом, для меня на поле нет авторитетов. На поле все равны. Будь на его месте Роналду, поступил бы так же.

    Если в мой адрес летят оскорбления, то я отвечу. Понимаю, что должен уважать соперника, но на оскорбления не могу не ответить», – заявил Лазарев.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 09:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5278

      Эном айс 4 часа назад

      После того как Халк в12 м году на поле за ручку привёл,а теперь и Клаву нахер послал ..

      Можно заканчивать с футболом,сынок.
      Ты достиг потолка.

      1
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      Рейтинг: +2014

      Artemka444 6 часов назад

      Играй лучше, а не балаболь!!!

      0
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      Рейтинг: +3944

      acor94 7 часов назад

      Так ноунейм не оскорбления. Тебя дейсвительно до этой новости никто не знал, кроме мамы и друзей. Как в прочем и всех нас. Пусть пользуется популярностью, уверен, скоро он скатиться туда откуда вылез и все про него забудут. Будет внукам рассказывать, что про него 2 статьи на бомбардире есть.

      0
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