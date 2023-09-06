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    Ветеран «Спартака» назвал Акинфеева паханом в ЦСКА

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает Игоря Акинфеева лучшим голкипером России.

    «Я полностью согласен, что Акинфеев на данный момент лучший вратарь в России. У него прибавился огромный опыт с возрастом. ЦСКА стал играть намного лучше и надeжнее.

    В совокупности знания, профессиональные качества Игоря и его умение руководить командой, быть паханом говорит о том, что коллектив попадает в руки авторитетного человека, которого футболисты слушают и выполняют его подсказы, когда тренер уходит из раздевалки. Это говорит о том, что на сегодняшний день Игорь незаменимый вратарь.

    После него идут Сафонов и Лантратов. Это главные кандидатуры для сборной. А так у нас много появляется вратарей хороших, но их не видно, потому что их не показывают по телевизору.

    Когда какую-то команду показывают в Кубке или случайно попадаешь на игру клуба, смотришь и видишь, что голкипер действительно неплох. Но из одного матча выводы делать сложно. Класс вратаря определяется по многим матчам, сопоставляется много факторов.

    Также надо отучить вратарей разыгрывать мяч с защитниками ногами. Из-за этого ошибался Салихов в матче с «Зенитом», Кержаков в игре с ЦСКА. Такого раньше не было, это придумали несчастные бизнесмены в футбольных клубах, которые хотят своей авантюрой больше возбуждать болельщиков.

    Может быть, это нужно зрителям, но для команд это нервотрeпка и потеря очков. Как раз Акинфеев этим не занимается», – заявил Кавазашвили.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 18:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1219

      Krics 1 час назад

      По фене ботает,о времена, о нравы или деменция? имхо.

      0
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      Рейтинг: +297

      Боров мясной 1 час назад

      Салихов вратарь Спартака? Опечатка!

      0
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      Рейтинг: +5875

      Питерский князь 3 часа назад

      Ща его Зенит купит, и всё, конь вшивый!
      :))))))

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