Ветеран «Спартака» назвал Акинфеева паханом в ЦСКА

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили считает Игоря Акинфеева лучшим голкипером России.

«Я полностью согласен, что Акинфеев на данный момент лучший вратарь в России. У него прибавился огромный опыт с возрастом. ЦСКА стал играть намного лучше и надeжнее.

В совокупности знания, профессиональные качества Игоря и его умение руководить командой, быть паханом говорит о том, что коллектив попадает в руки авторитетного человека, которого футболисты слушают и выполняют его подсказы, когда тренер уходит из раздевалки. Это говорит о том, что на сегодняшний день Игорь незаменимый вратарь.

После него идут Сафонов и Лантратов. Это главные кандидатуры для сборной. А так у нас много появляется вратарей хороших, но их не видно, потому что их не показывают по телевизору.

Когда какую-то команду показывают в Кубке или случайно попадаешь на игру клуба, смотришь и видишь, что голкипер действительно неплох. Но из одного матча выводы делать сложно. Класс вратаря определяется по многим матчам, сопоставляется много факторов.

Также надо отучить вратарей разыгрывать мяч с защитниками ногами. Из-за этого ошибался Салихов в матче с «Зенитом», Кержаков в игре с ЦСКА. Такого раньше не было, это придумали несчастные бизнесмены в футбольных клубах, которые хотят своей авантюрой больше возбуждать болельщиков.

Может быть, это нужно зрителям, но для команд это нервотрeпка и потеря очков. Как раз Акинфеев этим не занимается», – заявил Кавазашвили.