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    Акинфеев сказал, когда закончит карьеру

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев определился со сроками ухода из профессионального футбола.

    38-летний вратарь собирается закончить карьеру в 2026 году, когда истечет его контракт с армейцами.

    – Почему вы всегда неохотно отвечаете на вопрос о завершении карьеры?

    – Почему неохотно?

    – У вас всегда один посыл: что-то рано вы меня списываете.

    – Я просто всегда говорю, что у меня контракт. Бывали моменты, когда мне не хотелось выходить на поле: «Уже возраст, хватит». Но сейчас у меня поперло, хочу играть.

    У меня есть полтора года. Что будет дальше – не знаю. Может, мне через полгода надоест, или наоборот – захочется еще больше.

    При этом понимаю: когда закончится действующий контракт, мне будет уже 40 – тот возраст, когда ты, по большому счету, должен сказать: «Все».

    • Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • Голкипер провел 782 матча, в которых пропустил 706 голов.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (4)
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    Mirak92
    1732356990
    Мужик, с таким каленом, я бы вообще со шконки не вставал
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    Иван Петров 1986
    1732360394
    Да давно уже пора.
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    АЛЕКС 58
    1732360750
    Как только внуков на ноги поставит,пенсия сейчас в 65. Он и с костылями будет рекорды ставить
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    GREY DM
    1732360973
    через 1,5 года у цска появится новый неплохой тренер вратарей. не позавидую я их вратарям - Игорёк за косяки навтыкать может)))
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