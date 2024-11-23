Акинфеев сказал, когда закончит карьеру

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев определился со сроками ухода из профессионального футбола.
38-летний вратарь собирается закончить карьеру в 2026 году, когда истечет его контракт с армейцами.
– Почему вы всегда неохотно отвечаете на вопрос о завершении карьеры?
– Почему неохотно?
– У вас всегда один посыл: что-то рано вы меня списываете.
– Я просто всегда говорю, что у меня контракт. Бывали моменты, когда мне не хотелось выходить на поле: «Уже возраст, хватит». Но сейчас у меня поперло, хочу играть.
У меня есть полтора года. Что будет дальше – не знаю. Может, мне через полгода надоест, или наоборот – захочется еще больше.
При этом понимаю: когда закончится действующий контракт, мне будет уже 40 – тот возраст, когда ты, по большому счету, должен сказать: «Все».
- Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- Голкипер провел 782 матча, в которых пропустил 706 голов.
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