Акинфеев объяснил, почему не общается с журналистами после матчей

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, в связи с чем он ограничил взаимодействие с прессой.

– Футболисты вашего поколения критикуют молодежь за частые появления в СМИ. По-вашему, медийность влияет на игру?

– Зависит от ментальности. Если молодой парень воспринимает интервью как работу – это одно. А если считает, что интерес от журналистов переводит его в ранг суперзвезды – совершенно другое.

Прямой зависимости между интервью и игрой нет – если отказал журналистам в общении, это не значит, что в следующем же матче сделаешь хет-трик. Но мое мнение – молодым нужно поменьше общаться со СМИ.

– То есть какая-то зависимость все-таки есть?

– Это вопрос вероятностей: кому-то не помешает, а на кого-то и повлияет. Надо концентрироваться на футболе, не распыляться.

Наверное, я и другие ребята в свое время правильно делали, что практически не давали интервью – посмотрите, сколько титулов навыигрывали.

– При всей нынешней открытости вы не общаетесь с журналистами сразу после матчей. Почему?

– Многие думают, это из-за того, что считаю себя какой-то звездой. Но я обычный открытый пацан – просто мне неинтересен данный формат журналистики.

Выходишь из раздевалки, а тебе в лицо тычут телефоном – прямо как обезьяне в зоопарке. Закидывают порой какими-то непонятными провокациями – даже не знаешь, кому отвечать. В такие моменты начинаю злиться, мне некомфортно.

Самое интересное: у нас есть штрафы игрокам, которые по-хамски общаются со СМИ или не общаются вовсе в рамках регламента – но в обратную сторону это почему-то не работает.

– И какие предложения?

– РФС стоит урегулировать этот момент, чтобы оградить футболистов от провокаций. Профессиональный журналист должен задавать вопросы по теме, а не о том, кто кому щи на кухне приготовил.

Недавно прошел в микст-зоне, а мне посыпались непонятные вопросы. «Как вам Пьянич?» – был еще самым нормальным. Причем так настойчиво кричали. Думаешь: вот при чем тут Пьянич?

– Вы капитан команды, за которую играет Миралем.

– Если я капитан, так задавайте вопросы по нашей игре, и я за нее и про нее отвечу. К той игре Мира только приехал и даже вовсе не сыграл. То есть вопрос явно был не про матч и какой-то реальный игровой смысл, а про громкий заголовок.

Может я привел не самый яркий пример, но мы же с вами понимаем о каких ситуациях речь. Раньше было по-другому: выходишь со старого стадиона «Динамо», с диктофончиками стоят знакомые тебе Борис Левин, Саша Мартанов, Максим Квятковский – и с ними доверительно общались. Все мирно, спокойно – не ждешь подвоха.

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