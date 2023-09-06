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    • Игрок «Спартака» проиграл суд агенту: ему грозит дисквалификация на шесть месяцев

    Игрок «Спартака» проиграл суд агенту: ему грозит дисквалификация на шесть месяцев

    Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов может быть дисквалифицирован на срок до шести месяцев.

    «Первый кассационный суд оставил в силе решение МосОблаСуда, который отменил незаконное решение Мытищинского суда, где в свою очередь отменили законное постановление РФС о выплате Игнатовым агенту Маньякову почти 10 миллиона рублей.

    Теперь игроку Спартака грозит дисквалификация на срок до 6 месяцев за обращение по спортивному вопросу в суд общий юрисдикции, а не в CAS плюс выплата вышеозначенных денег.

    Осталась последняя ступень для футболиста, чтобы доказать свою правоту – это Верховный суд РФ. Шансов на это ноль, но учитывая настойчивость папы Михаила в этом вопросе, не исключаю, что он пойдет и туда.

    Времени до развязки осталось немного. Ждем, что решит семья Игнатова», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Игнатов забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 7 матчах сезона РПЛ.
    • Контракт со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 16:06
    Комментарии8
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      Рейтинг: +39

      bulls27 38 минут назад

      Всё это лажа . Всё нормально у Михаила .

      0
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      Рейтинг: +10

      mahweand 2 часа назад

      народ в сети появился сканер соц. сетей (Инста, VK, ОК, Телеграм), теперь можно узнать всю информацию о пользователе даже если аккаунт скрыт: скрытые переписки, что смотрит, кого лайкает, кем интересуются, с кем переписываеться, все скрытые данные и все это анонимно. Измену можно вычислить на раз-два ----- https://urly.fi/3ddm

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19614

      NewLife 2 часа назад

      "Теперь игроку Спартака грозит дисквалификация на срок до 6 месяцев за обращение по спортивному вопросу в суд общий юрисдикции, а не в CAS плюс выплата вышеозначенных денег."

      Похоже на юридический бред из интернета.

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      Рейтинг: +34301

      oyabun 3 часа назад

      А пойти на мировую никак нельзя было? Теперь и сумму немалую выплатит и клуб подставит своей полугодовой дисквой.

      1
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      Рейтинг: +5875

      Питерский князь 3 часа назад

      Вот они мясные какие, мелочные людишки.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak 4 часа назад

      Как то там маньячно...

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      Рейтинг: +1219

      Krics 5 часов назад

      Да здравствует российский суд,самый гуманный суд в мире, можно посадить Ларина и оправдать Сердюкова и Васильеву,питерское озеро рулит,ихмо.

      11
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      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 5 часов назад

      ну отдохнёт пол года ничего с ним не станется

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