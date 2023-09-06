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  • Игрок «Спартака» проиграл суд агенту: ему грозит дисквалификация на шесть месяцев

Игрок «Спартака» проиграл суд агенту: ему грозит дисквалификация на шесть месяцев

6 сентября 2023, 16:06
7

Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов может быть дисквалифицирован на срок до шести месяцев.

«Первый кассационный суд оставил в силе решение МосОблаСуда, который отменил незаконное решение Мытищинского суда, где в свою очередь отменили законное постановление РФС о выплате Игнатовым агенту Маньякову почти 10 миллиона рублей.

Теперь игроку Спартака грозит дисквалификация на срок до 6 месяцев за обращение по спортивному вопросу в суд общий юрисдикции, а не в CAS плюс выплата вышеозначенных денег.

Осталась последняя ступень для футболиста, чтобы доказать свою правоту – это Верховный суд РФ. Шансов на это ноль, но учитывая настойчивость папы Михаила в этом вопросе, не исключаю, что он пойдет и туда.

Времени до развязки осталось немного. Ждем, что решит семья Игнатова», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

  • Игнатов забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 7 матчах сезона РПЛ.
  • Контракт со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Спартак Игнатов Михаил
Комментарии (7)
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Garrincha58
1694006075
ну отдохнёт пол года ничего с ним не станется
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Krics
1694006201
Да здравствует российский суд,самый гуманный суд в мире, можно посадить Ларина и оправдать Сердюкова и Васильеву,питерское озеро рулит,ихмо.
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subbotaspartak
1694007709
Как то там маньячно...
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oyabun
1694012629
А пойти на мировую никак нельзя было? Теперь и сумму немалую выплатит и клуб подставит своей полугодовой дисквой.
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NewLife
1694014589
"Теперь игроку Спартака грозит дисквалификация на срок до 6 месяцев за обращение по спортивному вопросу в суд общий юрисдикции, а не в CAS плюс выплата вышеозначенных денег." Похоже на юридический бред из интернета.
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bulls27
1694022925
Всё это лажа . Всё нормально у Михаила .
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Владимир-Филиппов-vkontak
1694028216
Спам - сборище уголовников. Привыкли уже.
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