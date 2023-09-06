Игрок «Спартака» проиграл суд агенту: ему грозит дисквалификация на шесть месяцев

Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов может быть дисквалифицирован на срок до шести месяцев.

«Первый кассационный суд оставил в силе решение МосОблаСуда, который отменил незаконное решение Мытищинского суда, где в свою очередь отменили законное постановление РФС о выплате Игнатовым агенту Маньякову почти 10 миллиона рублей.

Теперь игроку Спартака грозит дисквалификация на срок до 6 месяцев за обращение по спортивному вопросу в суд общий юрисдикции, а не в CAS плюс выплата вышеозначенных денег.

Осталась последняя ступень для футболиста, чтобы доказать свою правоту – это Верховный суд РФ. Шансов на это ноль, но учитывая настойчивость папы Михаила в этом вопросе, не исключаю, что он пойдет и туда.

Времени до развязки осталось немного. Ждем, что решит семья Игнатова», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

Игнатов забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 7 матчах сезона РПЛ.

Контракт со «Спартаком» рассчитан до 2025 года.

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