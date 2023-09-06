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Рабинер призвал уволить Абаскаля из «Спартака»

6 сентября 2023, 09:01
11

Обозреватель и писатель Игорь Рабинер считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль должен быть уволен.

  • В последнем туре РПЛ москвичи уступили «Краснодару» (0:2).
  • У команды 0 побед в последних 4 матчах РПЛ.
  • У Абаскаля контракт до 2025 года.

«Я Абаскаля до последнего защищал. Сдаюсь.

Больше не могу, не имею сил. Не вижу адекватности решений, не вижу развития, не вижу уже совсем никакой логики.

При том что состав у «Спартак» отличный. Уверен: не хуже, чем у «Зенита». По длине скамейки так даже лучше. Гильермо не имеет никакого права валить вину на какие-то дыры в составе. Там всe есть.

Куда и зачем все это движется – у меня никакого понимания нет. И дело не только и не столько в 0-1-3 в последних четырех турах. А в отсутствии какого-либо направления. Кроме куража, как в первые 20 минут с «Динамо», он ничего предъявить не может.

Кубковый матч с «Динамо», увы, не имел никакой связи с реальностью. Он оказался вне всякого контекста. По составу на «Краснодар» мы это осознали.

Не могу сказать, что «Краснодар» провел выдающийся матч, он был довольно обычен. Просто «Спартак» был тотально ужасен. В сегодняшнем результате я увидел больше поражения «Спартака», чем победы «быков».

У «Спартака» при всей его могучей скамейке за весь второй тайм был один момент – перекладина Соболева. Что бы ни говорил о другом футболе Абаскаль.

У «Краснодара» элементарно есть основной состав. Тройка полузащитников Черников – Кривцов – Сперцян. Топ-форвард – по российским меркам – Кордоба. Топ-вратарь (при всех привходящих) Сафонов. Топ-защитник Алонсо. Да, пара новичков, в том числе в обороне. Но есть костяк! Нет ежематчевой ротации!

А у «Спартака» она есть. Совершенно невозможно знать, как будет выглядеть его состав. У него нет структуры, позвоночника. Это дикий хаос, постоянный круговорот. Который и не думает прекращаться.

Вы же видели, что игра «Спартака» стала умнее с Литвиновым вместо Умярова? И кто-то думал, что может быть иначе?

А теперь – уже без умолчаний. После составов на «Зенит» и «Краснодар» не вижу для них возможности. И желания.

Если убирать Абаскаля, то именно сейчас. Потому что состав есть, а отставание от лидеров еще невелико, и при правильном выборе шанс нагнать не так уж и мал.

Я смотрел матч с друзьями и после такого состава ставил на 4:1 в пользу «Краснодара». Оказался недалеко.

Не вижу никакого смысла в дальнейшей работе Абаскаля. Потому что он не извлекает уроки. Потому что у него нет костяка. Потому что у команды с таким составом вообще нет позиционной атаки.

То, что я сейчас вижу и слышу от Гильермо – абсолютная пустота. Мне жаль. Но не понимаю, за счет чего что-то может измениться», – написал Рабинер.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (11)
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DVOK68
1693980556
Уволят.Всех тренеров когда-то уволят) А ежели сурьёзно,то на моё личное суждение это произойдёт после матча с Сочи. Не хотелось бы конечно часто менять тренеров...но он же невменяемый...основу тасует как колоду карт...а это ненормально!
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ivany4
1693982347
Опять Рабинер лезет не в свои сани. Для больших умозаключений, нужно быть в курсе всех событий в клубе. Знать цели и задачи руководства и команды, а так же иметь понятия о здоровье и готовности футболистов на ту или иную игру. Если в двух словах, то, что Абаскаль заявлял, то планомерно и выполняет. И если ему дают время на его "эксперименты", то вероятно знают, что делают. Реальный футбол, это не фифа на компе! Для объективности, назовите игроков команды, которые не косячили в этом сезоне. А теперь простая логика, как сформировать стабильный состав, если игроки играют, а не находятся на поле, через игру, а то и через две.
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Купа Купыч
1693984189
И. Рабинер "Как убивали Спартак" том 150.
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Вомбат
1693984652
Господин Рабинер, сдаваться слишком просто. Вы раскройте два момента. Первый -- что все ваши аргументы о высоком тренерском уровне Абаскаля были неверны (раз вы тепереь в этом уверены). Второй кого вы планируете на смену. Или вы считаете, что вообще без тренера футбольная команда будет играть лучше, чем с посредственнным тренером (если так, то вам лучше переквалифицироваться в управдомы)?
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Беспонтий
1693985976
если возопил сам жупел-рупор спартака значит с абаскалем всё писец пока
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Александр.Т.
1693996346
Наверное он мечтает что бы Спартак возглавил Черчесов))) а так такой же херомание занимался Гончаренко в ЦСКА (постоянной ротацией) это не к чему хорошему не привело ЦСКА тогда сразу ослаб , итог увольнение Гончаренко.
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ZeBolotny
1694040671
Уволить Рабинера и взять Подрабинека!
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