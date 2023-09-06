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    Рабинер призвал уволить Абаскаля из «Спартака»

    Обозреватель и писатель Игорь Рабинер считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль должен быть уволен.

    • В последнем туре РПЛ москвичи уступили «Краснодару» (0:2).
    • У команды 0 побед в последних 4 матчах РПЛ.
    • У Абаскаля контракт до 2025 года.

    «Я Абаскаля до последнего защищал. Сдаюсь.

    Больше не могу, не имею сил. Не вижу адекватности решений, не вижу развития, не вижу уже совсем никакой логики.

    При том что состав у «Спартак» отличный. Уверен: не хуже, чем у «Зенита». По длине скамейки так даже лучше. Гильермо не имеет никакого права валить вину на какие-то дыры в составе. Там всe есть.

    Куда и зачем все это движется – у меня никакого понимания нет. И дело не только и не столько в 0-1-3 в последних четырех турах. А в отсутствии какого-либо направления. Кроме куража, как в первые 20 минут с «Динамо», он ничего предъявить не может.

    Кубковый матч с «Динамо», увы, не имел никакой связи с реальностью. Он оказался вне всякого контекста. По составу на «Краснодар» мы это осознали.

    Не могу сказать, что «Краснодар» провел выдающийся матч, он был довольно обычен. Просто «Спартак» был тотально ужасен. В сегодняшнем результате я увидел больше поражения «Спартака», чем победы «быков».

    У «Спартака» при всей его могучей скамейке за весь второй тайм был один момент – перекладина Соболева. Что бы ни говорил о другом футболе Абаскаль.

    У «Краснодара» элементарно есть основной состав. Тройка полузащитников Черников – Кривцов – Сперцян. Топ-форвард – по российским меркам – Кордоба. Топ-вратарь (при всех привходящих) Сафонов. Топ-защитник Алонсо. Да, пара новичков, в том числе в обороне. Но есть костяк! Нет ежематчевой ротации!

    А у «Спартака» она есть. Совершенно невозможно знать, как будет выглядеть его состав. У него нет структуры, позвоночника. Это дикий хаос, постоянный круговорот. Который и не думает прекращаться.

    Вы же видели, что игра «Спартака» стала умнее с Литвиновым вместо Умярова? И кто-то думал, что может быть иначе?

    А теперь – уже без умолчаний. После составов на «Зенит» и «Краснодар» не вижу для них возможности. И желания.

    Если убирать Абаскаля, то именно сейчас. Потому что состав есть, а отставание от лидеров еще невелико, и при правильном выборе шанс нагнать не так уж и мал.

    Я смотрел матч с друзьями и после такого состава ставил на 4:1 в пользу «Краснодара». Оказался недалеко.

    Не вижу никакого смысла в дальнейшей работе Абаскаля. Потому что он не извлекает уроки. Потому что у него нет костяка. Потому что у команды с таким составом вообще нет позиционной атаки.

    То, что я сейчас вижу и слышу от Гильермо – абсолютная пустота. Мне жаль. Но не понимаю, за счет чего что-то может измениться», – написал Рабинер.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1535

      rac531 6 часов назад

      ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРТОВЫХ СОСТАВОВ
      АХМАТ
      ДЕНИСОВ, ДУАРТЕ, ДЖИКИЯ, РЯБЧУК, ЗОБНИН, УМЯРОВ, Мартинс, КВИНСИ, БОНГОНДА, СОБОЛЕВ

      КРАСНОДАР
      ДЕНИСОВ, ДУАРТЕ, ДЖИКИЯ, РЯБЧУК, ЗОБНИН, УМЯРОВ, Игнатов, КВИНСИ, БОНГОНДА, СОБОЛЕВ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1535

      rac531 6 часов назад

      " Совершенно невозможно знать, как будет выглядеть его состав. У него нет структуры, позвоночника. Это дикий хаос, постоянный круговорот. "
      А Рабинер - ГАЗПРОМОВСКИЙ ПРОВОКАТОР)
      Вот СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ СПАРТАКА
      ОРЕНБУРГ
      ДЕНИСОВ, ДУАРТЕ, ЛИТВИНОВ, Хлусевич, ЗОБНИН, Мозес, Мартинс, КВИНСИ, Зиньковский, Мелешин

      БАЛТИКА
      ДЕНИСОВ, ДУАРТЕ, ЛИТВИНОВ, Хлусевич, ЗОБНИН, УМЯРОВ, Мозес, КВИНСИ, БОНГОНДА, СОБОЛЕВ

      РУБИН
      ДЕНИСОВ, ЛИТВИНОВ, ДЖИКИЯ, Хлусевич, ЗОБНИН, Мартинс, Мозес, КВИНСИ, БОНГОНДА, СОБОЛЕВ

      УРАЛ
      ДЕНИСОВ, ЛИТВИНОВ, ДЖИКИЯ, РЯБЧУК, ЗОБНИН, Мартинс, Медина, КВИНСИ, БОНГОНДА, СОБОЛЕВ

      ЗЕНИТ
      ДЕНИСОВ, ДУАРТЕ, ДЖИКИЯ, РЯБЧУК, Мартинс, Мозес, Игнатов, Медина, КВИНСИ, СОБОЛЕВ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Александр.Т. 7 часов назад

      Наверное он мечтает что бы Спартак возглавил Черчесов))) а так такой же херомание занимался Гончаренко в ЦСКА (постоянной ротацией) это не к чему хорошему не привело ЦСКА тогда сразу ослаб , итог увольнение Гончаренко.

      0
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      Рейтинг: +8857

      Беспонтий 10 часов назад

      если возопил сам жупел-рупор спартака
      значит с абаскалем всё

      писец
      пока

      4
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      Рейтинг: +13228

      Вомбат 11 часов назад

      Господин Рабинер, сдаваться слишком просто. Вы раскройте два момента. Первый -- что все ваши аргументы о высоком тренерском уровне Абаскаля были неверны (раз вы тепереь в этом уверены). Второй кого вы планируете на смену. Или вы считаете, что вообще без тренера футбольная команда будет играть лучше, чем с посредственнным тренером (если так, то вам лучше переквалифицироваться в управдомы)?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      Купа Купыч 11 часов назад

      И. Рабинер "Как убивали Спартак" том 150.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner 11 часов назад

      Рабинер. Мне больше и добавить нечего. Просто Ра-би-нер.(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11630

      ivany4 11 часов назад

      Опять Рабинер лезет не в свои сани.
      Для больших умозаключений, нужно быть в курсе всех событий в клубе. Знать цели и задачи руководства и команды, а так же иметь понятия о здоровье и готовности футболистов на ту или иную игру. Если в двух словах, то, что Абаскаль заявлял, то планомерно и выполняет. И если ему дают время на его "эксперименты", то вероятно знают, что делают. Реальный футбол, это не фифа на компе!
      Для объективности, назовите игроков команды, которые не косячили в этом сезоне. А теперь простая логика, как сформировать стабильный состав, если игроки играют, а не находятся на поле, через игру, а то и через две.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 12 часов назад

      Бомбардир до вас как до жирафа, эта статья появилась на следующий день после игры Спартак-Краснодар, в С-Э

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18728

      DVOK68 12 часов назад

      Уволят.Всех тренеров когда-то уволят)
      А ежели сурьёзно,то на моё личное суждение это произойдёт после матча с Сочи.
      Не хотелось бы конечно часто менять тренеров...но он же невменяемый...основу тасует как колоду карт...а это ненормально!

      4
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      ...
      Рейтинг: +11630

      ivany4 > DVOK68 11 часов назад

      Доброго утра.
      Правильно говоришь, но думается мне, что с Абаскалем расстанутся в зимнюю паузу, если не будет результатов. Полагаю, что Лукойл сейчас проводит ревизию доставшегося хозяйства сверху донизу. Ну а потом уже будем смотреть как будет строиться и клуб и команда.

      1
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      Рейтинг: +1535

      rac531 > DVOK68 11 часов назад

      Уважаемый , DVOK68)
      Приведите, пожалуйста, примеры того, епе и когда Абаскаль тасовал основу?
      Кроме Мартинса и Зиньковского, Спартак играл практически все игры Чемпионата одним составом)

      1
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      ...
      Рейтинг: +18728

      DVOK68 > rac531 8 часов назад

      Уважаемый,посмотрите пожалуйста статистику,состав команды,и сравните.Это же так легко.
      Кроме того,позволю себе посоветовать вам интересоваться футболом не поверхностно,мягенько говоря)

      3
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      Рейтинг: +18728

      DVOK68 > ivany4 8 часов назад

      Не...
      К сожалению есть немалый риск что команда провалится в отрезке чемпа,где играем с Сочи,Динамо,КС,и ЦСКА.
      Лукойловские отцы-командиры нашего клуба не потерпят такого...Да и я,и многие болелы тоже терпеть не станут.Конечно если провал будет.В случае если будет всё хорошо то и будет всё хорошо...)

      1
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      ...
      Рейтинг: +11630

      ivany4 > DVOK68 8 часов назад

      Да, риск большой. Но как показывает практика, поменять тренера, после 10 туров, это тоже не вариант. Если есть на примете готовый вариант, и хорошо бы с хорошим тренером. Смену тренеров уже проходили, только ярких результатов нет. Могут конечно пригласить кого-нибудь из наших обещалкиных, но это вариант на лишнюю нервотрепку. Как бы мы не возмущались, а они будут решать. Так что будем беречь нервы.))
      Ну а после демарша болельщиков и фанатки, думаю вряд ли на них будут обращать внимание.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1535

      rac531 > DVOK68 6 часов назад

      ПОСМОТРЕЛ))) Теперь Вы посмотрите и сравните)
      Вот стартовык составы Спартака
      ОРЕНБУРГ
      ДЕНИСОВ, ДУАРТЕ, ЛИТВИНОВ, Хлусевич, ЗОБНИН, Мозес, Мартинс, КВИНСИ, Зиньковский, Мелешин

      БАЛТИКА
      ДЕНИСОВ, ДУАРТЕ, ЛИТВИНОВ, Хлусевич, ЗОБНИН, УМЯРОВ, Мозес, КВИНСИ, БОНГОНДА, СОБОЛЕВ

      РУБИН
      ДЕНИСОВ, ЛИТВИНОВ, ДЖИКИЯ, Хлусевич, ЗОБНИН, Мартинс, Мозес, КВИНСИ, БОНГОНДА, СОБОЛЕВ

      УРАЛ
      ДЕНИСОВ, ЛИТВИНОВ, ДЖИКИЯ, РЯБЧУК, ЗОБНИН, Мартинс, Медина, КВИНСИ, БОНГОНДА, СОБОЛЕВ

      ЗЕНИТ
      ДЕНИСОВ, ДУАРТЕ, ДЖИКИЯ, РЯБЧУК, Мартинс, Мозес, Игнатов, Медина, КВИНСИ, СОБОЛЕВ

      АХМАТ
      ДЕНИСОВ, ДУАРТЕ, ДЖИКИЯ, РЯБЧУК, ЗОБНИН, УМЯРОВ, Мартинс, КВИНСИ, БОНГОНДА, СОБОЛЕВ

      КРАСНОДАР
      ДЕНИСОВ, ДУАРТЕ, ДЖИКИЯ, РЯБЧУК, ЗОБНИН, УМЯРОВ, Игнатов, КВИНСИ, БОНГОНДА, СОБОЛЕВ

      1
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