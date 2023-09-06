Рабинер призвал уволить Абаскаля из «Спартака»

Обозреватель и писатель Игорь Рабинер считает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль должен быть уволен.

В последнем туре РПЛ москвичи уступили «Краснодару» (0:2).

У команды 0 побед в последних 4 матчах РПЛ.

У Абаскаля контракт до 2025 года.

«Я Абаскаля до последнего защищал. Сдаюсь.

Больше не могу, не имею сил. Не вижу адекватности решений, не вижу развития, не вижу уже совсем никакой логики.

При том что состав у «Спартак» отличный. Уверен: не хуже, чем у «Зенита». По длине скамейки так даже лучше. Гильермо не имеет никакого права валить вину на какие-то дыры в составе. Там всe есть.

Куда и зачем все это движется – у меня никакого понимания нет. И дело не только и не столько в 0-1-3 в последних четырех турах. А в отсутствии какого-либо направления. Кроме куража, как в первые 20 минут с «Динамо», он ничего предъявить не может.

Кубковый матч с «Динамо», увы, не имел никакой связи с реальностью. Он оказался вне всякого контекста. По составу на «Краснодар» мы это осознали.

Не могу сказать, что «Краснодар» провел выдающийся матч, он был довольно обычен. Просто «Спартак» был тотально ужасен. В сегодняшнем результате я увидел больше поражения «Спартака», чем победы «быков».

У «Спартака» при всей его могучей скамейке за весь второй тайм был один момент – перекладина Соболева. Что бы ни говорил о другом футболе Абаскаль.

У «Краснодара» элементарно есть основной состав. Тройка полузащитников Черников – Кривцов – Сперцян. Топ-форвард – по российским меркам – Кордоба. Топ-вратарь (при всех привходящих) Сафонов. Топ-защитник Алонсо. Да, пара новичков, в том числе в обороне. Но есть костяк! Нет ежематчевой ротации!

А у «Спартака» она есть. Совершенно невозможно знать, как будет выглядеть его состав. У него нет структуры, позвоночника. Это дикий хаос, постоянный круговорот. Который и не думает прекращаться.

Вы же видели, что игра «Спартака» стала умнее с Литвиновым вместо Умярова? И кто-то думал, что может быть иначе?

А теперь – уже без умолчаний. После составов на «Зенит» и «Краснодар» не вижу для них возможности. И желания.

Если убирать Абаскаля, то именно сейчас. Потому что состав есть, а отставание от лидеров еще невелико, и при правильном выборе шанс нагнать не так уж и мал.

Я смотрел матч с друзьями и после такого состава ставил на 4:1 в пользу «Краснодара». Оказался недалеко.

Не вижу никакого смысла в дальнейшей работе Абаскаля. Потому что он не извлекает уроки. Потому что у него нет костяка. Потому что у команды с таким составом вообще нет позиционной атаки.

То, что я сейчас вижу и слышу от Гильермо – абсолютная пустота. Мне жаль. Но не понимаю, за счет чего что-то может измениться», – написал Рабинер.

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