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    • Тихонов прошелся по новичку «Спартака» за неспортивный поступок: «Играй в футбол!»

    Тихонов прошелся по новичку «Спартака» за неспортивный поступок: «Играй в футбол!»

    Ветеран «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал защитника московского клуба Срджана Бабича, который пытался повредить 11-метровую отметку перед ударом Эдуарда Сперцяна в матче 7-го тура РПЛ.

    «Бабич насмотрелся интернета. Были такие моменты, когда так делали, кто-то поскользнулся, нога уехала.

    Занимайся своим делом – выходи играй в футбол! Зачем ты это делаешь? Смешные. Это может повлиять, в интернете есть такой момент. Я считаю, это вообще неспортивное поведение. За такое можно желтую карточку давать», – заявил Тихонов.

    • «Спартак» проиграл «Краснодару» – 0:2.
    • Московский клуб не побеждает в РПЛ 4 матча подряд.

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    Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»

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    05.09.2023 20:34
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    Комментарии52
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    • ...
      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 11 часов назад

      Подленькие игроки собрались в мазутном проекте. Гыгыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная 19 часов назад

      Что то Тихонов какой то мутный становится, все больше и больше за ним проскальзывает "правдолюбство" и какое то однобокое. Уж не Ловчев ли укусил или срачтв на контракт взяло

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11630

      ivany4 22 часа назад

      Кто-нибудь спросил Сержанта зачем он это делал? Тихонов думает, что ломал, я предполагаю, что увидел неполадки, и начал строить.))) Как говориться - пятеро видят одно и тоже, а пересказывают по-разному.
      Если "подлянку" строил, то вероятно ему уже в клубе объяснили, что и как. Без вытряхивания грязного белья на людях. А если Тиша такой принципиальный, то почему не выносит на обсуждение грязную игру ряда команд, особенно с берегов болот. А ведь это приводит к дракам на поле. Или это другое? Когда грязной игрой выводят из себя игроков, при потакании судей.

      4
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      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > ivany4 21 час назад

      Когда Бразилов бьют чтобы специально вывести из себя то это " ну они ведутся почему и не брать за слабое место, ну они должны себя контролировать держать эмоции при себе " . Если же Спартак выводить то другие должны следить за тем как играют против Спартака . Каждый играет как может. Твоя претензия типо" почему Балтика не играет как Барселона . Ну так уровень игроков зарплаты разные. Балтика играет как может, и Спартак и Сити играют как могут . Ахмат кстати так же сыграл с Зенитом . Там не только ногами били но и локтями били в горло. Даже фола не ставили. Но вы сказали что это игра надо играть Бразилы Симулянты. А как вас коснулось так судья Терпила

      1
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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > JIEGEHDA 20 часов назад

      Латиносы бьют из под тишка, что бы судья не особо видел.

      2
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      ...
      Рейтинг: +11630

      ivany4 > JIEGEHDA 19 часов назад

      Кто задевает, тот и получает.
      Кони "подрались" один раз с хамами, кабаны ответили один раз за "неадекватную" игру в футбол. А вот голубые, 2 раза провоцировали, и 2 раза ответки получили.
      Так кто у нас самая дрочливая команда?)))

      1
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      Рейтинг: +11630

      ivany4 > шахта Заполярная 19 часов назад

      У нас Шамар этим баловался.
      Видимо у него Умяров и Игнатов этому научились.))

      1
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      Рейтинг: +6108

      Дядя Серёжа > ivany4 15 часов назад

      Так кто у нас самая дрочливая команда?))
      Где Дзюба

      1
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      Рейтинг: +11630

      ivany4 > Дядя Серёжа 12 часов назад

      Дело рукоблуда пока что побеждает у сбг.
      На поле зачесались руки, пристают к сопернику, а вне поля - вероятно в карманный бильярд играют, ну или еще что.))

      0
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      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > шахта Заполярная 10 часов назад

      Латиносы бьют из под тишка . Сказал мне фанат Спартака из клуба которого есть такой игрок как Промесс который в спину нож всадил да в другую страну убежал . Ахахах

      0
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      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > ivany4 10 часов назад

      Ну я привел вроде пример матчи с Ахматом и Спартак и Зенита. После Зенита фанаты Спартака на этой витке писали что Бразилы сами виноваты что терпеть надо . Что такая игра Ахмата. После игры со Спартаком виноваты были все. И погода и судья и тренера и фанаты . Их били а судья молчал . А ведь он ставил ХОТЯ БЫ ФОЛ . а с Зенитом даже удары в горло не ставили :) спустя пару недель всё вернулось как ты и сказал кто задевает тот и получает

      0
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      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > ivany4 10 часов назад

      Самое прикольное то что называя Дзюба рукоблуд то другое . Каждый мужчина и дёргал и дёргает . Да не на камеру но каждый это делал. У Дзюбы популярность деньги контракты реклама . Лучший бомбардир чемпиона России. А такие как вы сидя дома на диване хотите глупости написать про него ахаха какие же вы низкие .

      0
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      ...
      Рейтинг: +11630

      ivany4 > JIEGEHDA 10 часов назад

      Ну ты тогда скажи и научи своих детей и внуков дергать на камеру, как рукоблуд. И будет им счастье, а если сдавать сперму, то и деньги, и контракты, и реклама. Ну а дальше в питерский лгбт-прайд. Чего стесняться, ты же у нас продвинутый.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > JIEGEHDA 8 часов назад

      Зачем ты ковыряешься в старом грязном белье. Во первых не в спину и не всадил. Во вторых, не убежал, а уехал подписав контракт, был бы виновен, не выпустили бы. Мало кто безгрешен за пределами поля, Возьми на пример Кержакова, когда праздновали чемпионство, он не в любви Спартаку признавался в пьяном угаре. Помнишь, что он кричал на весь город в микрофон. Грязное белье можно найти в любом клубе. Так что не стоит Промеса делать исчадием ада.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > ivany4 26 минут назад

      Ну если так то научи детей болеть за Спартаг где есть игроки которые в спину ножи всаживают да ещё порошок белый возят . И будет тебе тоже счастье.

      0
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      ...
      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > ivany4 26 минут назад

      Кстати этот рукоблуд как ты назвал ваш же бывший игрок . А если бывший это норм фигня то и в Зените он бывший.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > шахта Заполярная 24 минуты назад

      Я помню как Джикия ВАШ КАПИТАН смеялся и ржал до слёз когда фанаты пели песенку " смешную про Зенит". И что? Я челу наверху говорю что рукоблуды по сути 99% нормальных мужчин . Просто где-то это на камеру а где то нет . Я понимаю разницу и вижу что это плохо . Но говорить так о Зените зная что это бывший игрок КСТАТИ ТАКОЙ ЖЕ БЫВШИЙ КАК И СПАРТАКА -- бред полный .

      0
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      Рейтинг: +102454

      zigbert 22 часа назад

      Больше неприятного не столько от действий Бабича сколько от высказывания Тихонова. Было бы простительно услышать это от человека не связанного со Спартаком.

      4
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      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > zigbert 21 час назад

      Это сказал Сперцян . Посмотри там комментарии фанатов Спартака . Посмотри обязательно . И поймёшь что твой комментарий ни о чем . Потому что вам без разницы. Свой говорит чужой . Лучше свой скажет.но вам пофиг . Свой не свой

      0
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      Рейтинг: +19614

      NewLife 5 сентября, 21:13

      Небольшой факт чекинг для хейтера Спартака.
      Что ты там видел в интернете и пздишь, Тихонов. ? "кто-то поскользнулся, нога уехала" ))) Как может поскользнуться и уехать нога на ........ 11м отметке ? Лишь бы повонять против бывшей команды(
      Сперцян правильно сказал, что если ямка глубокая, мяч может подпрыгнуть. У Тихонова не нога поехала, а мозги в сторону газпром тв.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > NewLife 23 часа назад

      Небольшой факт . Землю шипами бутц разрыхляют тем самым опорная ноги углубляется вместо того чтобы быть опорной . И так падают . Ну это я просто сказал . Были моменты ? Были . Это называется ***** где все средства хороши . Но в данном случае это глупость и мерзость . Кстати в Ютубе эти моменты есть . Поищи

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3156

      фанат джигурды > NewLife 23 часа назад

      Тихонов в той драке широкова тоже себя странно повёл.

      4
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      Рейтинг: +19614

      NewLife > JIEGEHDA 23 часа назад

      Я не поддерживаю и считаю мерзкими всякие дурацкие диверсии, но ради истины должен опровергнуть твою ахинею - опорную ногу никто на 11м отметку (именно ее ковырял Бабич) не ставит, туда по правилам ставят мяч)))))))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > NewLife 21 час назад

      Опять таки ты не понял . Это газон а не асфальт или бетон . Опорную ногу ставят во время удара прям рядом с мячом. Если же разрыхлить газон на отметке то вокруг мяча появится круг . Газон будет сжат. И когда ты будешь ставить опорную ногу, а её ставят с удара чтоб удар по мячу был сильнее, то в этот момент мяч слегка подпрыгивает в медленной съёмке это отчётливо видно бывает. И если мяч лежит не так соответственно и удар не такой . Опять таки посмотри видео .пока не посмотришь не поймёшь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +19614

      NewLife > JIEGEHDA 21 час назад

      Я сам тысячу раз бил пенальти на футбольном поле, а не на диване и знаю, о чем говорю.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > NewLife 10 часов назад

      Поле во дворе и газон вещи разные . Бил и молодец но ты так же своё пихаешь . Я сказал тебе что газон отдает инерцию которую создаёт опорная нога которую ставят прям впритык к мячу.(профессиональны так именно делают) так вот если метку разрыхлить то автоматом и газон рядом будет отдавать иную инерцию . В одном из матчей Роналду после удара мяч почти на 2 см подпрыгнул после того как он поставил опорную ногу ;) .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +439

      erybov1965 5 сентября, 21:11

      Я не знаю,зачем Тихонов,обращает внимание на действия Бабича.Разве больше не о чем переживать и говорить.Да если,ты по-настоящему переживаешь за Спартак,надо просто кричать о проблемах,которые серйозно мешают клубу,тем более там у них виднее эти проблемы.А Бабич,только пришел и хоть,что-то пытается сделать и удивляется,наверное,почему всем наплевать.

      4
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      ...
      Рейтинг: +19614

      NewLife > erybov1965 5 сентября, 21:14

      Тихонов давно уже не переживает за Спартак.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +439

      erybov1965 > NewLife 5 сентября, 21:20

      Возможно,тогда не понятно,ведь своим комментарием,можно хоть как-то помочь,либо навредить.Одно из двух.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > erybov1965 23 часа назад

      О каких проблемах? О том что состав меняются как перчатки? Ну так это который тур говорят и не только он . А толку? Думаешь их слушают сидят и делают? Точно так же как и твой комм . Толку не будет . Фанаты сейчас лишь кричалки на поле. И всё ну как и народ для государства (

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +439

      erybov1965 > JIEGEHDA 23 часа назад

      Я о Спартаке и о футболе, а Вы о чем?

      2
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      ...
      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > erybov1965 21 час назад

      Если ты переживаешь за клуб надо кричать о проблемаж игры клуба и тд.

      Я и ответил тебе. Что крики ничего не решат . Да и кричат после каждого тура . Толку?? Всегда говорить что Спартак лажает там где надо показывать игру? Ну ок. 4 тура 4 матча провала . 4 на 4 16 раз скажут . Да хоть 56 раз скажут толку то? Абаскаль всё равно что хочет сделает. Он сваливает.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 5 сентября, 21:10

      Стыдно за хряков. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      зенет помоище > ПалкоВводецъ (returned) 16 часов назад

      стыдно за твою мамашу никчемную которая родила такое существо как ты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +749

      Fju-2 5 сентября, 21:02

      Нельзя за такое наказывать, просто Бабич жёлуди пытался откопать.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > Fju-2 23 часа назад

      Он грязь искал . А кто ищет грязь мы с вами прекрасно знаем

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная > JIEGEHDA 20 часов назад

      А зачем грязь искать, она сама со стрелкой на все ветки Спартака заползает и воняет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > шахта Заполярная 10 часов назад

      Ну тоже верно . На ветках Спартака большинство фанаты Спартака

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Айболид 5 сентября, 20:55

      Даже ветеранам стыдно за поросятник , а рылам всё нипочём - они только "Дурему Саплихову" облизывать горазды .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35191

      VVM1964 > Айболид 23 часа назад

      И этот человек, что-то еще про роль полудурка говорит ((( Сам же полного идиота готов исполнить - хуже, если это не игра...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1022

      Айболид > VVM1964 23 часа назад

      Своих "болотоходов" воспитывай , ментор куев .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 сентября, 20:44

      О футболе сказать нечего , вот и подмечают всякую хню.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +673

      cska1948 > Алексей З 5 сентября, 20:57

      Вы считаете поступок Бабича вполне спортивным и говорить об этом не стоит?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > Алексей З 23 часа назад

      Вот именно нечего сказать про футбол Спартака . Показывают момент со словами оцените. Чел оценивает. А кто плохой? Правильно кто отвечает .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З > cska1948 23 часа назад

      Честно , никогда такого не встречал.
      Наверно в Сербии так делают , хз.
      Покажите жк , да и хер с ним, а то сейчас неделю будите эту хню мусолить.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З > cska1948 23 часа назад

      Ваш Роша чуть питерца не задушил , но что-то это замалчивают , а вот о ямке Бабича пошёл разбор.
      Не заказуха ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +35191

      VVM1964 > Алексей З 23 часа назад

      Ну не про провокаторов же своих писать ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > Алексей З 21 час назад

      Ну так за что жёлтую показывать ? Посмотри видео как Бабич это делает в тот момент когда судья не видит . Поэтому и обсуждают . В ином случае толкотня жёлтая и всё разлет .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З > JIEGEHDA 13 часов назад

      Посмотри видео, Зенит забивает гол , а Барриос бежит к армейцу и начинается толковище. Эта гнида опять в стороне, чистенький без жк , а Бабича надо покарать - преступник.
      Ну почему обожатели Зенита так любит о Спартаке говорить , смотрите на своих...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > Алексей З 10 часов назад

      Я и не отрицаю . Заметь я говорил о моменте с Бабичем потому что тема и новость о том . Но ты переходишь на Зенит . Ну да Барриос вывел . Но ты не учел и не смотрите что там происходит во время матча . Тот же Роша которого ВЫ ФАНАТЫ СПАРТАК ТАК ЛЮБИТЕ ВЫВОДИТ НЕ МЕНЬШЕ ДРУГИХ. Вы же и жалуетесь говоря что он такой плохой . Барриос такой же . Соболев которого ты кстати не видел что ни разу не симулировал такой же . Так что если нашли место то обсуждают . Матч Зенита ЦСКА кстати эти стычки красиво так закончили с эмоциями . Всем понравилось. Вот там кашу маслом не испортили. Чего не скажешь про доминирование Краснодара и такого рода выходки игроков Спартака

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      ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З > JIEGEHDA 9 часов назад

      Это не выходки игроков Спартака. Это "номер" одного недавно приехавшего. Ему объяснят и всё устаканится. Бомбардир очень любит вас ( гыгыгы), каждая третья новость в ленте хоть боком но затрагивает Спартак, без работы не останетесь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA > Алексей З 1 час назад

      Я согласен . Я и говорил это . Больше грязи больше хайпа

      0
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