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  • Тихонов прошелся по новичку «Спартака» за неспортивный поступок: «Играй в футбол!»

Тихонов прошелся по новичку «Спартака» за неспортивный поступок: «Играй в футбол!»

5 сентября 2023, 20:34
41

Ветеран «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал защитника московского клуба Срджана Бабича, который пытался повредить 11-метровую отметку перед ударом Эдуарда Сперцяна в матче 7-го тура РПЛ.

«Бабич насмотрелся интернета. Были такие моменты, когда так делали, кто-то поскользнулся, нога уехала.

Занимайся своим делом – выходи играй в футбол! Зачем ты это делаешь? Смешные. Это может повлиять, в интернете есть такой момент. Я считаю, это вообще неспортивное поведение. За такое можно желтую карточку давать», – заявил Тихонов.

  • «Спартак» проиграл «Краснодару» – 0:2.
  • Московский клуб не побеждает в РПЛ 4 матча подряд.

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Источник: телеграм-канал «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Бабич Срджан Тихонов Андрей
Комментарии (41)
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Fju-2
1693936955
Нельзя за такое наказывать, просто Бабич жёлуди пытался откопать.
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erybov1965
1693937486
Я не знаю,зачем Тихонов,обращает внимание на действия Бабича.Разве больше не о чем переживать и говорить.Да если,ты по-настоящему переживаешь за Спартак,надо просто кричать о проблемах,которые серйозно мешают клубу,тем более там у них виднее эти проблемы.А Бабич,только пришел и хоть,что-то пытается сделать и удивляется,наверное,почему всем наплевать.
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NewLife
1693937601
Небольшой факт чекинг для хейтера Спартака. Что ты там видел в интернете и пздишь, Тихонов. ? "кто-то поскользнулся, нога уехала" ))) Как может поскользнуться и уехать нога на ........ 11м отметке ? Лишь бы повонять против бывшей команды( Сперцян правильно сказал, что если ямка глубокая, мяч может подпрыгнуть. У Тихонова не нога поехала, а мозги в сторону газпром тв.
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zigbert
1693942522
Больше неприятного не столько от действий Бабича сколько от высказывания Тихонова. Было бы простительно услышать это от человека не связанного со Спартаком.
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ivany4
1693943665
Кто-нибудь спросил Сержанта зачем он это делал? Тихонов думает, что ломал, я предполагаю, что увидел неполадки, и начал строить.))) Как говориться - пятеро видят одно и тоже, а пересказывают по-разному. Если "подлянку" строил, то вероятно ему уже в клубе объяснили, что и как. Без вытряхивания грязного белья на людях. А если Тиша такой принципиальный, то почему не выносит на обсуждение грязную игру ряда команд, особенно с берегов болот. А ведь это приводит к дракам на поле. Или это другое? Когда грязной игрой выводят из себя игроков, при потакании судей.
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шахта Заполярная
1693952911
Что то Тихонов какой то мутный становится, все больше и больше за ним проскальзывает "правдолюбство" и какое то однобокое. Уж не Ловчев ли укусил или срачтв на контракт взяло
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Боров мясной
1694026065
Играть не умеют, поэтому все средства хороши, особенно борьба руками. Изменились времена, теперь это не футбол, а борьба с плавающими правилами, одним можно, другим нельзя!
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