Тихонов прошелся по новичку «Спартака» за неспортивный поступок: «Играй в футбол!»

Ветеран «Спартака» Андрей Тихонов раскритиковал защитника московского клуба Срджана Бабича, который пытался повредить 11-метровую отметку перед ударом Эдуарда Сперцяна в матче 7-го тура РПЛ.

«Бабич насмотрелся интернета. Были такие моменты, когда так делали, кто-то поскользнулся, нога уехала.

Занимайся своим делом – выходи играй в футбол! Зачем ты это делаешь? Смешные. Это может повлиять, в интернете есть такой момент. Я считаю, это вообще неспортивное поведение. За такое можно желтую карточку давать», – заявил Тихонов.