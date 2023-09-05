Изменения в сборной России, злой Акинфеев, «Зенит» анонсировал сенсационный трансфер и другие новости

Конфликт в «Манчестер Юнайтед»: тен Хаг и Санчо обменялись публичными претензиями. Клуб выбрал сторону

Кузяев и Головин – в символической сборной 4-го тура Лиги 1 по версии L’Équipe

Карпин вызвал в сборную России еще шесть игроков

В «Зените» анонсировали «сенсационный» трансфер

Фонбет Кубок России. 2DROTS победил кировское «Динамо» (2:0) в матче на плавучем доке и вышел в 1/32 финала и стал рекордсменом

Акинфеев отказался от награды игроку матча с «Зенитом»: он попросил передать статуэтку Кукуяну. А еще капитан ЦСКА встретил обжигающим взглядом Марио Фернандеса

Дзагоевым интересуются клубы из России и еще двух стран

Рамос вернулся в «Севилью». В Саудовской Аравии ему предлагали зарплату в 15 раз больше

Саудовский клуб готов сделать трансфер Салаха самым дорогим в истории

Власти Украины не выпускают футболиста из страны для трансфера в хорватский клуб