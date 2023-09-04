Конфликт в «Манчестер Юнайтед»: тен Хаг и Санчо обменялись публичными претензиями

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг конфликтует с вингером Джейдоном Санчо.

Накануне они обменялись публичными претензиями.

Тен Хаг заявил, что недоволен работой Санчо на тренировках.

«Мы не выбрали его на основании результатов на тренировках. В «МЮ» нужно каждый день показывать уровень», – объяснил тренер непопадание Джейдона в заявку на матч с «Арсеналом» (1:3).

Санчо в ответ обвинил тен Хага во лжи.

«Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны, – на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках.

Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!

Все, чего я хочу, – это играть с улыбкой на лице и помогать команде. Я уважаю все решения тренерского штаба, играю с прекрасными партнерами и благодарен за это и знаю, что каждая неделя – это вызов.

Я продолжу биться за эту эмблему, что бы ни произошло», – написал Санчо в соцсетях.