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    • Конфликт в «Манчестер Юнайтед»: тен Хаг и Санчо обменялись публичными претензиями

    Конфликт в «Манчестер Юнайтед»: тен Хаг и Санчо обменялись публичными претензиями

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг конфликтует с вингером Джейдоном Санчо.

    Накануне они обменялись публичными претензиями.

    Тен Хаг заявил, что недоволен работой Санчо на тренировках.

    «Мы не выбрали его на основании результатов на тренировках. В «МЮ» нужно каждый день показывать уровень», – объяснил тренер непопадание Джейдона в заявку на матч с «Арсеналом» (1:3).

    Санчо в ответ обвинил тен Хага во лжи.

    «Пожалуйста, не верьте всему, что читаете! Я не позволю людям говорить вещи, которые абсолютно ложны, – на этой неделе я очень хорошо выкладывался на тренировках.

    Уверен, что на это повлияли другие причины, в которые не буду вдаваться, – долгое время я был козлом отпущения, но это несправедливо!

    Все, чего я хочу, – это играть с улыбкой на лице и помогать команде. Я уважаю все решения тренерского штаба, играю с прекрасными партнерами и благодарен за это и знаю, что каждая неделя – это вызов.

    Я продолжу биться за эту эмблему, что бы ни произошло», – написал Санчо в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.09.2023 10:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +16127

      Алексей З 4 сентября, 13:55

      Не долго ещё этому тренеру Юнайтед мучать

      0
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      Рейтинг: +13

      MANCHESTER_RED_MAN 4 сентября, 12:55

      Слушай что тренер говорит!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      yuthgfutt 4 сентября, 11:35

      Ребята, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов прогнозов на спорт, платные, бесплатные ВСЕ!
      По личному опыту могу посоветовать только один! Все остальное полная шляпа! Кому интересно что за сайт, заходим в Яндекс вбиваем: кинг бол ру и переходим по первой же ссылке.
      Беру там прогнозы с 2015 года, больше достойных сайтов по крайней мере в СНГ интернете НЕТ! ОТВЕЧАЮ!!!

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      Рейтинг: +9990

      САДЫЧОК 4 сентября, 11:09

      Тренер дерм@!

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      Рейтинг: +13

      MANCHESTER_RED_MAN > САДЫЧОК 4 сентября, 12:25

      Лучше предыдущих после ухода саф

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