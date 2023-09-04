Фонбет Кубок России. 2DROTS победил кировское «Динамо» (2:0) в матче на плавучем доке и вышел в 1/32 финала

То ли задроты хорошо проплатили, то ли кому то это дерьмо очень нужно...
2DROTS обыграл кировское «Динамо» (2:0) в матче 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
Матч прошел на плавучем доке на берегу Кольского залива в Мурманской области.
Медийный клуб выбил из Кубка третью профессиональную команду.
2DROTS прошел в 1/32 финала, где сыграет с командой из Первой лиги.
Россия. Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/64 финала
Динамо (Киров) – 2DROTS (Москва) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Манаев, 40; 0:2 – Клуцей, 64.