Фонбет Кубок России. 2DROTS победил кировское «Динамо» (2:0) в матче на плавучем доке и вышел в 1/32 финала

2DROTS обыграл кировское «Динамо» (2:0) в матче 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

Матч прошел на плавучем доке на берегу Кольского залива в Мурманской области.

Медийный клуб выбил из Кубка третью профессиональную команду.

2DROTS прошел в 1/32 финала, где сыграет с командой из Первой лиги.

Россия. Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/64 финала

Динамо (Киров) – 2DROTS (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Манаев, 40; 0:2 – Клуцей, 64.

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