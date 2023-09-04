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    • Фонбет Кубок России. 2DROTS победил кировское «Динамо» (2:0) в матче на плавучем доке и вышел в 1/32 финала

    Фонбет Кубок России. 2DROTS победил кировское «Динамо» (2:0) в матче на плавучем доке и вышел в 1/32 финала

    2DROTS обыграл кировское «Динамо» (2:0) в матче 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

    Матч прошел на плавучем доке на берегу Кольского залива в Мурманской области.

    Медийный клуб выбил из Кубка третью профессиональную команду.

    2DROTS прошел в 1/32 финала, где сыграет с командой из Первой лиги.

    Россия. Фонбет Кубок России. Путь регионов. 1/64 финала

    Динамо (Киров) – 2DROTS (Москва) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Манаев, 40; 0:2 – Клуцей, 64.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    04.09.2023 15:58
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +2163

      Fialet 4 сентября, 20:26

      То ли задроты хорошо проплатили, то ли кому то это дерьмо очень нужно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3656

      Axe111 4 сентября, 18:04

      Помоечка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +511

      gennadiy 4 сентября, 17:34

      Вот дебилы пиарщики

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak 4 сентября, 16:52

      Приплыли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1860

      Таврида 4 сентября, 16:26

      1/16 - уже на Северном полюсе.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2214

      alll-333 > Таврида 4 сентября, 18:58

      Лучше под водой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2214

      alll-333 4 сентября, 16:08

      Красавчики!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3656

      Axe111 > alll-333 4 сентября, 18:04

      Кринжатина

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2214

      alll-333 > Axe111 4 сентября, 18:57

      Ты что куришь?

      0
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