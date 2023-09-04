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    • «Манчестер Юнайтед» выбрал сторону в конфликте Санчо и тен Хага

    «Манчестер Юнайтед» выбрал сторону в конфликте Санчо и тен Хага

    «Манчестер Юнайтед» поддерживает главного тренера Эрика тен Хага в конфликте с полузащитником Джейдоном Санчо.

    • Накануне игрок и тренер обменялись публичными претензиями.
    • Тен Хаг заявил, что недоволен работой Санчо на тренировках.
    • Санчо в ответ обвинил тен Хага во лжи в соцсетях.

    По информации The Guardian, клуб поддержал тен Хага, но не собирается делать официальное заявление по поводу конфликта.

    «МЮ» может применить дисциплинарные санкции к Санчо за его пост в соцсетях.

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    Источник: The Guardian

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    04.09.2023 17:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      dfgdfgdfgd 5 сентября, 06:57

      Не нравится мне этот тренер и никогда не нравился, спесивый он какой-то.
      Выиграй чемпионат или кубок какой-нибудь! тогда и права качай. А то одного слил, другого слил, и вроде даже какой-то толк был, а что в итоге? 11 место на текущий момент.

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      Рейтинг: +278

      Dos_Santos > dfgdfgdfgd 5 сентября, 08:28

      А как выиграть чемпионат, если игроки тебя не слушают?

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