«Манчестер Юнайтед» выбрал сторону в конфликте Санчо и тен Хага

«Манчестер Юнайтед» поддерживает главного тренера Эрика тен Хага в конфликте с полузащитником Джейдоном Санчо.

Накануне игрок и тренер обменялись публичными претензиями.

Тен Хаг заявил, что недоволен работой Санчо на тренировках.

Санчо в ответ обвинил тен Хага во лжи в соцсетях.

По информации The Guardian, клуб поддержал тен Хага, но не собирается делать официальное заявление по поводу конфликта.

«МЮ» может применить дисциплинарные санкции к Санчо за его пост в соцсетях.