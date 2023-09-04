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    • Саудовский клуб готов сделать трансфер Салаха самым дорогим в истории

    Саудовский клуб готов сделать трансфер Салаха самым дорогим в истории

    «Аль-Иттихад» продолжает работать над подписанием Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».

    Саудовская делегация прибыла в Лондон для переговоров. Их цель – закрыть сделку в ближайшие 48 часов.

    За египетского нападающего «Аль-Иттихад» готов заплатить 200 миллионов фунтов (233,5 млн евро).

    Если сделка состоится, то она станет самой дорогой в истории футбола, побив рекорд Неймара (из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро в 2017 году).

    «Ливерпуль» пока отказывается продавать Салаха. Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается в четверг.

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    Источник: Daily Mail

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    04.09.2023 22:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4839

      Oldtrafford83 5 сентября, 08:07

      Думаю Саудиты если захотят, то могут ещё продлить ТО на пару недель))

      0
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      Рейтинг: +19614

      NewLife 4 сентября, 22:52

      Пенсионеры могут скинуться Аль-Зениту, чтобы перебить цену))

      0
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