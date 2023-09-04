Саудовский клуб готов сделать трансфер Салаха самым дорогим в истории

«Аль-Иттихад» продолжает работать над подписанием Мохамеда Салаха из «Ливерпуля».

Саудовская делегация прибыла в Лондон для переговоров. Их цель – закрыть сделку в ближайшие 48 часов.

За египетского нападающего «Аль-Иттихад» готов заплатить 200 миллионов фунтов (233,5 млн евро).

Если сделка состоится, то она станет самой дорогой в истории футбола, побив рекорд Неймара (из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 млн евро в 2017 году).

«Ливерпуль» пока отказывается продавать Салаха. Трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается в четверг.

Футбольный сезон разгоняется: следите за главными матчами с бонусом до 17000₽!