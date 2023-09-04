В «Зените» анонсировали «сенсационный» трансфер

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал новый трансфер петербургского клуба.

«До закрытия трансферного окна в России осталось чуть больше недели, но в большинстве европейских стран окно закрыто. С одной стороны это дает дополнительные возможности, с другой – усложняет. Потому что клубы могут расстаться со своими игроками, но им невозможно найти замену, поскольку окно закрыто.

Не хочу опережать события, но все-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера.

Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками, не будут называть клуб и страну.

Этот игрок может выступать на разных позициях, молодой, то есть еще и на перспективу. Я думаю, что если все будет идти по плану, то через день-два мы сможем завершить работу и объявить о трансфере», – сказал Медведев.