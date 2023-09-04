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В «Зените» анонсировали «сенсационный» трансфер

4 сентября 2023, 12:55
28

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал новый трансфер петербургского клуба.

«До закрытия трансферного окна в России осталось чуть больше недели, но в большинстве европейских стран окно закрыто. С одной стороны это дает дополнительные возможности, с другой – усложняет. Потому что клубы могут расстаться со своими игроками, но им невозможно найти замену, поскольку окно закрыто.

Не хочу опережать события, но все-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера.

Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками, не будут называть клуб и страну.

Этот игрок может выступать на разных позициях, молодой, то есть еще и на перспективу. Я думаю, что если все будет идти по плану, то через день-два мы сможем завершить работу и объявить о трансфере», – сказал Медведев.

  • «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ после 7 туров, уступая лишь «Краснодару».
  • Летом клуб потратил на трансферы 22,9 млн евро, а заработал – 60,2 млн.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Медведев Александр
Комментарии (28)
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vmonomah17
1693821790
Кокорин?)))
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САДЫЧОК
1693822082
В «Зените» анонсировали «сенсационный» трансфер ......Что опять , Дзюбу !?
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Эном айс
1693822326
"Галочка? Ты сейчас умрешь! Потрясающая новость! Якин бросил свою кикимору, ну и уговорил меня лететь с ним в Гагры. "(с)
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lipatov32
1693822648
Абелардо!
Ответить
NewLife
1693824355
"В «Зените» анонсировали «сенсационный» трансфер"))()) Анонсировали, что анонсируют, т.е. поанонировали))))) Это в традициях бо.мжатника))
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АЛЕКС 58
1693824483
Странная ситуация..никто не блокирует трансферы газпрома. Это потому что он для вражеского запада хранилища полностью закачал на зиму?
Ответить
ivany4
1693826834
Быстрый, цепкий и дерзкий футболист обычно до U-19. Ну а дальше - зависит от зарплаты и тренера. Какой Семак тренер Петержела уже высказался.))
Ответить
acor94
1693827435
Неужели Халка вернут? Вот я буду рад!
Ответить
vikingus
1693845581
Всё-таки Пиняева уломали перейти?
Ответить
zigbert
1693857694
В таких случаях следует помолчать день-два.
Ответить
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