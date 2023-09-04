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    В «Зените» анонсировали «сенсационный» трансфер

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев анонсировал новый трансфер петербургского клуба.

    «До закрытия трансферного окна в России осталось чуть больше недели, но в большинстве европейских стран окно закрыто. С одной стороны это дает дополнительные возможности, с другой – усложняет. Потому что клубы могут расстаться со своими игроками, но им невозможно найти замену, поскольку окно закрыто.

    Не хочу опережать события, но все-таки проинформируем наших болельщиков, что мы близки к согласованию сенсационного трансфера.

    Это игрок, который является универсалом. Быстрый, цепкий и дерзкий футболист, но на данном этапе ограничусь этими характеристиками, не будут называть клуб и страну.

    Этот игрок может выступать на разных позициях, молодой, то есть еще и на перспективу. Я думаю, что если все будет идти по плану, то через день-два мы сможем завершить работу и объявить о трансфере», – сказал Медведев.

    • «Зенит» идет на 2-м месте в РПЛ после 7 туров, уступая лишь «Краснодару».
    • Летом клуб потратил на трансферы 22,9 млн евро, а заработал – 60,2 млн.

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    Источник: ТАСС

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    04.09.2023 12:55
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +10

      Вячеслав--google 5 сентября, 18:39

      Верните Халка!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6840

      Давид59 5 сентября, 10:28

      Прочитал новость про Антони и понял - зто он едет!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6840

      Давид59 5 сентября, 10:23

      Если это что-то типа Барриоса, только в нападение, было бы неплохо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4690

      Snek 5 сентября, 03:23

      Молодой и хороший игрок не пойдёт в Зенит, так как нет ЕК, чушь собачья, никакой сенсации не будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102454

      zigbert 4 сентября, 23:01

      В таких случаях следует помолчать день-два.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +975

      FCSpartakM 4 сентября, 20:03

      есть предположение, что приедет обычный середняк. Уж очень с трудом верится, что приедет кто-то стоящий в нынешних условиях

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      vikingus 4 сентября, 19:39

      Всё-таки Пиняева уломали перейти?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3936

      acor94 4 сентября, 14:37

      Неужели Халка вернут? Вот я буду рад!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +749

      Fju-2 > acor94 4 сентября, 19:19

      "молодой, то есть еще и на перспективу"

      0
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      ...
      Рейтинг: +3936

      acor94 > Fju-2 5 сентября, 08:39

      На фоне бакаевых, Халк ещё проиграет)

      0
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      Рейтинг: +11630

      ivany4 4 сентября, 14:27

      Быстрый, цепкий и дерзкий футболист обычно до U-19.
      Ну а дальше - зависит от зарплаты и тренера. Какой Семак тренер Петержела уже высказался.))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3656

      Axe111 4 сентября, 14:27

      Вообще пох

      0
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