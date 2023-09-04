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    • Головин назвал единственную вещь из России, по которой скучает во Франции

    Головин назвал единственную вещь из России, по которой скучает во Франции

    Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, чего ему не хватает во Франции.

    «Кузяев сказал, что скучает по русской еде и особенно по гречке? Примерно то же самое у меня было в первое время – тоже скучал по русской еде. Но со временем адаптировался и сейчас уже холодно отношусь к этому вопросу. Необязательно это кушать.

    Есть ли хоть одно блюдо, по которому сейчас скучаю? Наверное, одно назвать не смогу. Могу только сказать, что скучаю по маминой еде. Когда приезжаешь домой… Только по этому», – сказал Головин.

    • Головин играет за «Монако» с 2018 года.
    • Он вызван в сборную России на сентябрьский сбор.
    • Головин не играл за национальную команду с ноября 2021 года.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    04.09.2023 14:40
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