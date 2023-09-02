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    • Обзор матча «Пари НН» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча «Пари НН» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)

    «Пари НН» дома обыграл «Рубин» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

    Уже на 9-й минуте Николай Калинский опасно пробил по воротам казанцев.

    На 14-й минуте в ворота казанцев назначили пенальти. А на 16-й минуте Николай Калинский уверенно реализовал 11-ти метровый удар.

    Нижегородцы продолжили оказывать давление, и на 28-й минуте встречи Элгар Севикян отправил второй мяч в ворота казанцев. Ассист на свой счет записал Николай Калинский.

    Александр Зотов на 32-й минуте создал опасный момент у ворот нижегорожцев. Однако забить не получилось

    В самом начале второго тайма казанцы провели атаку, которая закончилась автоголом Кирилла Гоцука. Это случилось на 50-й минуте встречи.

    Источник: Матч.ТВ

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    02.09.2023 17:10
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