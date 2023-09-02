«Пари НН» дома обыграл «Рубин» (2:1) в 7-м туре РПЛ.

Уже на 9-й минуте Николай Калинский опасно пробил по воротам казанцев.

На 14-й минуте в ворота казанцев назначили пенальти. А на 16-й минуте Николай Калинский уверенно реализовал 11-ти метровый удар.

Нижегородцы продолжили оказывать давление, и на 28-й минуте встречи Элгар Севикян отправил второй мяч в ворота казанцев. Ассист на свой счет записал Николай Калинский.

Александр Зотов на 32-й минуте создал опасный момент у ворот нижегорожцев. Однако забить не получилось

В самом начале второго тайма казанцы провели атаку, которая закончилась автоголом Кирилла Гоцука. Это случилось на 50-й минуте встречи.