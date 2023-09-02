Фабрицио Романо назвал любимый инсайд

Итальянский журналист Фабрицио Романо рассказал, какой из своих инсайдов он считает любимым.

«Это решение Зинедина Зидана покинуть мадридский «Реал». Для меня это было абсолютно невероятно, потому что инсайдов может быть много, но когда речь идeт о Зинедине Зидане и «Реале» – это нечто совсем иное.

Как у меня появился этот инсайд? Я играл в футбол, это была ночь финала Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед». Я до сих пор помню об этом. Я играл со своими друзьями в мини-футбол на Сардинии.

Потом мяч вылетел в аут, и я пошeл проверить свой телефон. Я обязан это делать даже во время игры (смеется)!

И там было сообщение из чата мадридского «Реала», в котором Зидан сказал, что собирается попрощаться с командой на следующий день, так как уже поговорил с Флорентино Пересом и решил покинуть клуб. Я совершил две-три проверки и так и получил этот инсайд», – заявил Романо.