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    Зарема дала совет «Спартаку», чтобы не провалить сезон

    Зарема Салихова посоветовала «Спартаку» как можно быстрее усилить атаку.

    По ее мнению, без нового нападающего московская команда рискует провалить сезон.

    «Если «Спартак» не возьмет нового нападающего, то переход Шамара [Николсона] будет провалом для клуба.

    Любая травма Соболева, недомогание или отравление, и «Спартак» остается без нападающего.

    Наши болельщики смеялись над Кралом и Ларссоном, однако их клубы играют в Лиге чемпионов. Конечно, спартаковские блогеры и эксперты с «Матч ТВ» разбираются в футболе лучше, чем спортивные директоры европейских клубов», – сказала Зарема.

    • Николсон отправился в «Клермон» на правах аренды с опцией выкупа.
    • «Спартак» идет на 7-м месте в таблице РПЛ после 6 туров.

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    Источник: Sport24

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    02.09.2023 15:33
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1569

      Taps 2 сентября, 18:34

      Любительница не.гров опять пи.здит не по делу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5254

      Эном айс 2 сентября, 18:04

      Что делать?-
      Снять трусы и бегать.

      Зарисовка из детского фольклёра,.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27334

      slavutiq70 2 сентября, 17:19

      Да шла бы уже лесом мадам . надоела честное слово ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6207

      fakeid 2 сентября, 17:12

      чтобы спартаг не провалил сезон - нужно втащить по твоему зарембовскому рылу, в первую очередь.

      2
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      Рейтинг: +3181

      alefreddy 2 сентября, 17:09

      она права без права на ошибку остается.Хотя есть Мелешин может его прорвет

      0
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      Рейтинг: +16127

      Алексей З 2 сентября, 16:50

      Если вас протеже перестанет бестолково тасовать состав, то и с этим набором игроков провал не грозит.
      Все неприятности идут от тренера

      0
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      Рейтинг: +19614

      NewLife 2 сентября, 16:26

      Мутный базар. Напы есть, просто тренер плывет и не знает, какой состав должен стабильно играть.

      0
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      Рейтинг: +749

      JIEGEHDA 2 сентября, 16:24

      Ну то что она сказала многим понятно
      Даже с Николсоном и с Бальде нап нужен был а без них тем более .
      А советы давать сидя дома на диване так мы тоже могли когда Федун сидел на верхушке. Мы тоже всё умели и всё знали . Только вот вы тогда вместо борьбы за чемпионство , взяли 10-е место . Было стрёмно . Но Зарема всё знает . Слушать умные вещи , уже банально . Ты лучше идею , тактику да и вообще результати показывай. А то такие советы и я могу дать
      Спартак купи себе лучших защитников и нападающего , и Мбаппе тоже и Холланда а так же Араухо дополнительно. Будете как минимум хорошо играть . Отвечаю

      2
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      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 2 сентября, 16:13

      Давай бери ещё напов, ведь у хряков оборона железобетонная. Пацталом от эскортницы. Гыгыгы

      1
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