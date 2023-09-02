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Зарема дала совет «Спартаку», чтобы не провалить сезон

2 сентября 2023, 15:33
6

Зарема Салихова посоветовала «Спартаку» как можно быстрее усилить атаку.

По ее мнению, без нового нападающего московская команда рискует провалить сезон.

«Если «Спартак» не возьмет нового нападающего, то переход Шамара [Николсона] будет провалом для клуба.

Любая травма Соболева, недомогание или отравление, и «Спартак» остается без нападающего.

Наши болельщики смеялись над Кралом и Ларссоном, однако их клубы играют в Лиге чемпионов. Конечно, спартаковские блогеры и эксперты с «Матч ТВ» разбираются в футболе лучше, чем спортивные директоры европейских клубов», – сказала Зарема.

  • Николсон отправился в «Клермон» на правах аренды с опцией выкупа.
  • «Спартак» идет на 7-м месте в таблице РПЛ после 6 туров.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (6)
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JIEGEHDA
1693661076
Ну то что она сказала многим понятно Даже с Николсоном и с Бальде нап нужен был а без них тем более . А советы давать сидя дома на диване так мы тоже могли когда Федун сидел на верхушке. Мы тоже всё умели и всё знали . Только вот вы тогда вместо борьбы за чемпионство , взяли 10-е место . Было стрёмно . Но Зарема всё знает . Слушать умные вещи , уже банально . Ты лучше идею , тактику да и вообще результати показывай. А то такие советы и я могу дать Спартак купи себе лучших защитников и нападающего , и Мбаппе тоже и Холланда а так же Араухо дополнительно. Будете как минимум хорошо играть . Отвечаю
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NewLife
1693661189
Мутный базар. Напы есть, просто тренер плывет и не знает, какой состав должен стабильно играть.
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alefreddy
1693663753
она права без права на ошибку остается.Хотя есть Мелешин может его прорвет
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slavа0508
1693664344
Да шла бы уже лесом мадам . надоела честное слово ...
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Эном айс
1693667073
Что делать?- Снять трусы и бегать. Зарисовка из детского фольклёра,.
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Taps
1693668869
Любительница не.гров опять пи.здит не по делу.
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