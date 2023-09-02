Зарема дала совет «Спартаку», чтобы не провалить сезон

Зарема Салихова посоветовала «Спартаку» как можно быстрее усилить атаку.

По ее мнению, без нового нападающего московская команда рискует провалить сезон.

«Если «Спартак» не возьмет нового нападающего, то переход Шамара [Николсона] будет провалом для клуба.

Любая травма Соболева, недомогание или отравление, и «Спартак» остается без нападающего.

Наши болельщики смеялись над Кралом и Ларссоном, однако их клубы играют в Лиге чемпионов. Конечно, спартаковские блогеры и эксперты с «Матч ТВ» разбираются в футболе лучше, чем спортивные директоры европейских клубов», – сказала Зарема.