В воскресенье, 3 сентября, поклонников футбола ожидает центральный матч 7 тура РПЛ между столичным ЦСКА и питерским «Зенитом». Игра пройдет в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена», и начнется в 17:30 по московскому времени.

ЦСКА

Подопечные Владимира Федотова, несмотря на кадровые потери, идут в первой шестерке РПЛ. Красно-синие неплохо стартовали в турнире, а разгром «Локомотива» (4:1) – приятный бонус, к, в целом, нескучной игре «армейцев». Красно-синие идут на 6 месте с 10 очками, и отстают от лидирующего «Краснодара» на 4 балла.

«Зенит»

Петербуржцы, летом отпустившие Малкома на заработки в Саудовскую Аравию, а также потерявшие Далера Кузяева, забуксовали на старте нового розыгрыша РПЛ. Впрочем, ступор действующего чемпиона был недолгим, и сейчас сине-бело-голубые с 13 баллами идут на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» 1 очко.

Статистика

История противостояния клубов насчитывает 10 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты

15.07.2023 (пен) «Зенит» – ЦСКА 0:0;

19.03.2023 ЦСКА – «Зенит» 1:0;

13.08.2022 «Зенит» – ЦСКА 2:1;

29.06.2022 ЦСКА – «Зенит» 0:3;

28.11.2021 ЦСКА – «Зенит» 0:2.

Факты о командах:

«Зенит» не проигрывает в 11 из 13 последних матчей против ЦСКА;

ЦСКА не проигрывает в 9 из 10 последних матчей;

в последних 5 играх Зенит пропускает в среднем 0.40, и забивает 2.00 гола за игру;

в последних 5 играх ЦСКА пропускает в среднем 1.20, и забивает среднем 1.00 гола за игру;

ЦСКА забивает в 9 из 10 последних матчей.

Наш прогноз на игру

«Зенит», несмотря на выездной характер встречи, выглядит фаворитом предстоящего матча – Вендел, Клаудиньо, Кассьерра способны сделать результат, и наверняка принесут своей команде победу. Но не исключаем и ничейного исхода встречи. Наш прогноз – победа «Зенита» или ничья (1.38).