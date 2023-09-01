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    ЦСКА – «Зенит»: прогноз на матч 7 тура РПЛ, 3 сентября

    В воскресенье, 3 сентября, поклонников футбола ожидает центральный матч 7 тура РПЛ между столичным ЦСКА и питерским «Зенитом». Игра пройдет в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена», и начнется в 17:30 по московскому времени.

    ЦСКА

    Подопечные Владимира Федотова, несмотря на кадровые потери, идут в первой шестерке РПЛ. Красно-синие неплохо стартовали в турнире, а разгром «Локомотива» (4:1) – приятный бонус, к, в целом, нескучной игре «армейцев». Красно-синие идут на 6 месте с 10 очками, и отстают от лидирующего «Краснодара» на 4 балла.

    «Зенит»

    Петербуржцы, летом отпустившие Малкома на заработки в Саудовскую Аравию, а также потерявшие Далера Кузяева, забуксовали на старте нового розыгрыша РПЛ. Впрочем, ступор действующего чемпиона был недолгим, и сейчас сине-бело-голубые с 13 баллами идут на втором месте, уступая лидирующему «Краснодару» 1 очко.

    Статистика

    История противостояния клубов насчитывает 10 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты

    • 15.07.2023 (пен) «Зенит» – ЦСКА 0:0;
    • 19.03.2023 ЦСКА – «Зенит» 1:0;
    • 13.08.2022 «Зенит» – ЦСКА 2:1;
    • 29.06.2022 ЦСКА – «Зенит» 0:3;
    • 28.11.2021 ЦСКА – «Зенит» 0:2.

    Факты о командах:

    • «Зенит» не проигрывает в 11 из 13 последних матчей против ЦСКА;
    • ЦСКА не проигрывает в 9 из 10 последних матчей;
    • в последних 5 играх Зенит пропускает в среднем 0.40, и забивает 2.00 гола за игру;
    • в последних 5 играх ЦСКА пропускает в среднем 1.20, и забивает среднем 1.00 гола за игру;
    • ЦСКА забивает в 9 из 10 последних матчей.

    Наш прогноз на игру

    «Зенит», несмотря на выездной характер встречи, выглядит фаворитом предстоящего матча – Вендел, Клаудиньо, Кассьерра способны сделать результат, и наверняка принесут своей команде победу. Но не исключаем и ничейного исхода встречи. Наш прогноз – победа «Зенита» или ничья (1.38).

    Источник: Бомбардир

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    01.09.2023 15:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19281

      paracetamol 2 сентября, 08:48

      Вынесет Зенит пони в одну калитку!

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