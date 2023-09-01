В матче 7 тура РПЛ «Оренбург» на своем поле сыграет с «Сочи». Игра пройдет в Оренбурге, на стадионе «Газовик», и состоится в воскресенье, 3 сентября. Начало поединка запланировано на 13:00 по московскому времени.

«Оренбург»

Команда пока пребывает в статусе главного аутсайдера национального первенства. «Оренбург» в шести турах РПЛ еще не одержал ни одной победы и вполне заслуженно занимает последнее, 16 место в турнирной таблице, имея в своем активе только 2 очка.

«Сочи»

Для южан старт нынешнего сезона также нельзя назвать выдающимся – да, в активе команды Хохлова две победы, но и четыре поражения. Сочинцы набрали 6 очков и с таким багажом идут на 12 месте в таблице РПЛ.

Статистика

История противостояния клубов насчитывает только 6 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты

Факты о командах:

«Оренбург» побеждает в 3 последних очных матчах;

в последних 5 играх «Сочи» пропускает в среднем 1.20 гола за игру, и забивает в среднем 1.00 гола за матч;

в последних 5 играх «Оренбург» пропускает в среднем 1.40 гола за игру, и забивает в среднем 0.80 гола за матч;

«Оренбург» забивает в 4 последних матчах;

«Оренбург» забивает в 12 последних матчах против «Сочи».

Наш прогноз на игру

В матче «Оренбург» – «Сочи» не стоит ждать искрометного футбола. Наверняка обе команды закроются, и будут играть на результат. Наш прогноз – победа «Сочи» или ничья (1.53).