В матче 7 тура РПЛ «Оренбург» на своем поле сыграет с «Сочи». Игра пройдет в Оренбурге, на стадионе «Газовик», и состоится в воскресенье, 3 сентября. Начало поединка запланировано на 13:00 по московскому времени.
«Оренбург»
Команда пока пребывает в статусе главного аутсайдера национального первенства. «Оренбург» в шести турах РПЛ еще не одержал ни одной победы и вполне заслуженно занимает последнее, 16 место в турнирной таблице, имея в своем активе только 2 очка.
«Сочи»
Для южан старт нынешнего сезона также нельзя назвать выдающимся – да, в активе команды Хохлова две победы, но и четыре поражения. Сочинцы набрали 6 очков и с таким багажом идут на 12 месте в таблице РПЛ.
Статистика
История противостояния клубов насчитывает только 6 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты
- 09.08.2023 «Оренбург» – «Сочи» 2:0;
- 10.03.2023 «Сочи» – «Оренбург» 0:4;
- 01.10.2022 «Оренбург» – «Сочи» 4:1;
- 21.10.2022 «Оренбург» – «Сочи» 1:1 (пен);
- 11.03.2020 «Сочи» – «Оренбург» 5:1.
Факты о командах:
- «Оренбург» побеждает в 3 последних очных матчах;
- в последних 5 играх «Сочи» пропускает в среднем 1.20 гола за игру, и забивает в среднем 1.00 гола за матч;
- в последних 5 играх «Оренбург» пропускает в среднем 1.40 гола за игру, и забивает в среднем 0.80 гола за матч;
- «Оренбург» забивает в 4 последних матчах;
- «Оренбург» забивает в 12 последних матчах против «Сочи».
Наш прогноз на игру
В матче «Оренбург» – «Сочи» не стоит ждать искрометного футбола. Наверняка обе команды закроются, и будут играть на результат. Наш прогноз – победа «Сочи» или ничья (1.53).