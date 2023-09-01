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    «Оренбург» – «Сочи»: прогноз на матч 7 тура РПЛ, 3 сентября

    В матче 7 тура РПЛ «Оренбург» на своем поле сыграет с «Сочи». Игра пройдет в Оренбурге, на стадионе «Газовик», и состоится в воскресенье, 3 сентября. Начало поединка запланировано на 13:00 по московскому времени.

    «Оренбург»

    Команда пока пребывает в статусе главного аутсайдера национального первенства. «Оренбург» в шести турах РПЛ еще не одержал ни одной победы и вполне заслуженно занимает последнее, 16 место в турнирной таблице, имея в своем активе только 2 очка.

    «Сочи»

    Для южан старт нынешнего сезона также нельзя назвать выдающимся – да, в активе команды Хохлова две победы, но и четыре поражения. Сочинцы набрали 6 очков и с таким багажом идут на 12 месте в таблице РПЛ.

    Статистика

    История противостояния клубов насчитывает только 6 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты

    • 09.08.2023 «Оренбург» – «Сочи» 2:0;
    • 10.03.2023 «Сочи» – «Оренбург» 0:4;
    • 01.10.2022 «Оренбург» – «Сочи» 4:1;
    • 21.10.2022 «Оренбург» – «Сочи» 1:1 (пен);
    • 11.03.2020 «Сочи» – «Оренбург» 5:1.

    Факты о командах:

    • «Оренбург» побеждает в 3 последних очных матчах;
    • в последних 5 играх «Сочи» пропускает в среднем 1.20 гола за игру, и забивает в среднем 1.00 гола за матч;
    • в последних 5 играх «Оренбург» пропускает в среднем 1.40 гола за игру, и забивает в среднем 0.80 гола за матч;
    • «Оренбург» забивает в 4 последних матчах;
    • «Оренбург» забивает в 12 последних матчах против «Сочи».

    Наш прогноз на игру

    В матче «Оренбург» – «Сочи» не стоит ждать искрометного футбола. Наверняка обе команды закроются, и будут играть на результат. Наш прогноз – победа «Сочи» или ничья (1.53).

    Источник: Бомбардир

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    01.09.2023 14:05
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